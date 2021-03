Wenn die Tage endlich wieder länger werden, am Morgen die ersten Vögel zwitschern und Zwiebelschichten-Outfits immer häufiger durch luftige und angenehme Outfits eingetauscht werden, ist es langsam Zeit für den Frühling. Neben den wärmeren Temperaturen begeistern wir uns außerdem auch für neue und besonders nachhaltige Brands, die mit nur einem Klick auf Zalando erhältlich sind. Welche unsere absoluten Favoriten sind, verraten wir hier. 😁

Flamingo’s Life

¿Hablas español? Mit der jungen Marke Flamingo’s Life aus Spanien definitiv. Auffällig ist die perfekt aufeinander abgestimmte Farbpalette jedes einzelnen Sneakers. Die Schuhe machen Lust auf die wärmere Jahreszeit und spiegeln Zeitlosigkeit wider. Außerdem weist jede Schuhkollektion von Flamingos‘ Life auf ein bestimmtes Umweltproblem hin. So werden für den Kauf von bestimmten Sneakern fünf Bäume gepflanzt, für andere werden umgerechnet zwei Plastikflaschen recycelt. Die Arbeitsbedingungen sind fair und die Materialien nachhaltig und vegan.

© Flamingo’s Life

CLOSED

Die Marke CLOSED steht für Denim, das den Zeitgeist smart übersetzt ohne ihm auf den Leim zu gehen. Sprich: Strass-Steinchen sucht man hier vergeblich! Stattdessen gibt es Jeans in allen gängigen Passformen mit schönen und beständigen Waschungen und feinen Details. Den Großteil der Kollektion fertigt CLOSED in einem Familienbetrieb in Italien. Bei der Produktion der Jeans achten sie auf ein umweltfreundliches Verfahren. Wasser sparen sie ein, indem sie das Gas Ozon anstelle des Wassers bei den diversen Waschgängen einsetzen, die die Jeans vor ihrer Fertigstellung durchlaufen müssen. Et voilá: Die perfekte Jeans ist geboren!

© CLOSED

ARMEDANGELS

Zeitlos, nachhaltig und fair produziert! ARMEDANGELS ist eines der bekanntesten Labels für junge Öko-Mode. Weil Bio kein Trend ist, sondern eine Einstellung und wir alle verantwortlich sind für unsere Umwelt, setzt ARMEDANGELS auf nachhaltige und recycelte Stoffe. Neben nachhaltigen Materialien wie LENZING ™ & ECOVERO ™, TENCEL ™ Lyocell und recyceltem Plastik verwendet ARMEDANGELS ausschließlich Bio-Baumwolle, Bio-Wolle und Bio-Leinen. Das Endprodukt? Eine Auswahl an zeitlosen Kleidungsstücken für jede Jahreszeit, die aus hochwertigen und nachhaltigen Materialien gewonnen werden.

© ARMEDANGELS

Veja

Veja bedeutet auf Portugiesisch „Schau hin“ – und das ist es, was das Label mit ihrem nachhaltigen Schuh erreichen will: Hinschauen, wie ein Sneaker gemacht wird. Inzwischen sind die Veja-Sneaker zum absoluten Trendschuh avanciert und von unserem Wunschzettel auf Zalando nicht mehr wegzudenken. Das Label produziert die umweltfreundlichen Schuhe aus Bio-Baumwolle, Naturkautschuk und pflanzlich gegerbtem Leder. Artgerechte Tierhaltung ist dabei ein Muss. Alle Rohstoffe werden ohne Pestizide angebaut und alle Materialien werden ohne Giftstoffe behandelt. Wir lieben es bio und fair! 💚