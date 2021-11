Ein Mal in Disneyland eingesperrt werden: Was für viele wie der ultimative Traum klingt, wurde für die rund 34.000 Besucher in Shanghai Realität. So schön wie im Traum war es allerdings nicht.

Denn Schuld an den geschlossenen Toren war ein Covid-Fall.

Covid-Fall sorgt für stundenlanges Warten in Disneyland

Ein einziger Covid-Fall sorgte am Wochenende für einen Ausnahmezustand im Disneyland Shanghai. Denn als eine Frau, die am Samstag im Park war, erfährt, dass sie in Kontakt mit einer Covid-positiven Person gekommen ist und am Sonntag auch ein positives Testergebnis erhält, informiert sie den Freizeitpark.

Dieser beschließt kurzerhand, alle rund 34.000 Besucherinnen und Besucher am Gelände festzuhalten. Und zwar so lange, bis sie sich aus dem Park rausgetestet hatten. Jeder einzelne im Park anwesende Besucher musste sich also kurzerhand einem Covid-Test unterziehen.

Park bleibt geschlossen

„Ich hätte nie gedacht, dass die längste Schlange im Disneyland für einen Test sein würde“, erklärt ein Besucher dem Wall Street Journal. Denn statt für Achterbahnen und Paraden mussten sich die 33.863 Besucher stundenlang für die Covid-Tests anstellen. Während die letzte Feuerwerk-Show des Abends stattfand, wurde ein Test nach dem anderen durchgeführt. Der letzte Gast soll den Park erst um 22:30 Uhr verlassen haben. Weitere 100.000 Personen, die am Wochenende im Disneyland waren, sollen noch getestet werden.

Kein einziger der Besucher wurde positiv getestet. Sie wurden anschließend in Bussen nach Hause gebracht. Dort sollten sie die folgenden zwei Tage lang in Isolation bleiben und weitere Tests machen lassen, empfiehlt die lokale Behörde. Der Freizeitpark selbst sowie alle umliegenden Shops und Restaurants blieben noch bis zum heutigen Mittwoch geschlossen. Die Tickets werden refundiert.