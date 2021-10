Du liebst es deine eigenen Entwürfe zu kritzeln, dein Hobby ist Window-Shopping und deine Freundinnen fragen dich um Rat in Sachen Outfitwahl und Modetipps? Wenn du aus dem Nicken gar nicht mehr rauskommst, dann bist du eine wahre Fashionista und solltest deine Leidenschaft zum Beruf machen! Wir zeigen dir wie!

Inspiration is key

Wir alle brauchen manchmal die ein oder andere Inspiration, um uns weiterzuentwickeln oder neue Ideen zu bekommen. In Zeiten von Instagram und Co, ist es so leicht wie nie zuvor, deinen eigenen Fashionblog oder die Karriere als Influencerin zu starten! Suche dir dafür eine Nische, wo du dich wohl fühlst, denn je persönlicher und individueller dein Style ist, umso erfolgreicher kann dein Profil werden. Trau dich ruhig mal Neues zu probieren und hole dir Inspiration in Magazinen oder von anderen auf der Straße oder im Café. Aber vergiss eins nicht: be yourself!

via GIPHY

Karriere mit dualem Studium

Du bist modebegeistert aber weißt nicht wie du den ersten Schritt in Richtung Traumjob machen sollst? Mit dem dualen Studium von Peek & Cloppenburg kannst du dein Wirtschaftsstudium mit einem Berufseinstieg in die Modebranche kombinieren. Vollzeit angestellt in einer P&C Filiale in Österreich, bist du 10 Stunden pro Woche freigestellt, um für dein Fernstudium an der SRH in der Betriebswirtschaft oder der Wirtschaftspsychologie zu lernen. Du durchläufst unterschiedliche Abteilungen bei Peek & Cloppenburg und wirst Schritt für Schritt auf deine Karriere im Einkauf oder Verkauf vorbereitet. Wenn das mal nicht eine perfekte Kombi ist?

Bild: Peek & Cloppenburg // duales Studium

Die Welt der Mode entdecken!

Von den Laufstegen dieser Welt träumen ist auf Dauer einfach langweilig. Daher packen wir unseren Koffer und düsen von Modemetropole zu Modemetropole. Mit dem Nachtzug geht’s ab Dezember direkt nach Paris, wo wir uns vom French Chic und dem klassischen Stil der Französinnen inspirieren lassen. Dann geht es weiter nach Bella Italia, wo wir in Mailand das italienische Flair mit Pizza, Pasta und ganz viel Mode-Amore erleben. In London geht es anschließend etwas verrückter zu, hier lieben wir den Crunge, die Second Hand Läden und hippen Märkte. Wem diese hippen Städte noch nicht groß genug waren, der fliegt in den Big Apple zu Carrie und Co. Und wer weiß, you’ll never know what happens in New York, New York!

via GIPHY

Sammle Erfahrungen

Um in der Modebranche Fuß zu fassen, sind Praktika und Nebenjobs ein heißer Tipp. In jeder Stadt gibt es Boutiquen oder Modehäuser, wo du bereits neben der Schule oder dem Studium Erfahrung sammeln kannst. Auch bei den diversen Fashionweeks oder Modeevents werden immer wieder Volunteers und Freelancer gesucht, informiere dich dazu einfach online und sieh selbst, was es in deiner Stadt alles zu erleben gibt! So bekommst du erste Einblicke in die Berufswelt und hast bereits einen Fuß in der Tür.

via GIPHY

It’s movie-time!

Wer hat behauptet, von Netflix und Co könnte man nichts lernen? Diese Person hat definitiv keine Ahnung! Good news Girls, streamen erlaubt! Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Serien und Filmen, die sich dem Thema Mode oder dem Leben von Modeikonen widmen. Wir haben euch unsere Favourites zusammengestellt und finden, dass man von ihnen nicht nur Inspiration erhält sondern auch viel lernen kann!

Der Teufel trägt Prada

The Bold Type

The Dressmaker

Coco Chanel: Der Beginn einer Leidenschaft

Yves Saint Laurent

Halston

The Collection

via GIPHY