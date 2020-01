Bachelor 2020: Das sind die Kandidatinnen

Bild: RTL / TVNOW Wioleta (28): Das Model und ehemaliger Schützling von Heidi Klum hat es 2010 bei GNTM zwar nicht bis ganz nach oben aufs Siegertreppchen geschafft, konnte sich aber dennoch in der harten Modelwelt durchbeißen. Seit einem halben Jahr ist die zurückhaltende Wioleta Single, auch, weil „ich es schöner finde, wenn der Mann den ersten Schritt macht“. Bei „Der Bachelor“ will sie nun über ihren Schatten springen.

Desiree (27): In São Paulo geboren, hat die in Ravensburg aufgewachsene 27-Jährige viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dass Tanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. Desiree ist seit zwei Jahren Single, deshalb nimmt sie ihr Glück jetzt selbst in die Hand.