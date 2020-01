Am 8. Jänner geht es endlich wieder los. Dann sucht Junggeselle Sebastian Preuss bei “Der Bachelor” nach seiner Traumfrau. Bereits zum 10. Mal findet die deutsche Ausgabe der Dating-Show statt.

In dieser Staffel gibt es aber etwas völlig neues.

Achtung Spoiler: So wird die 1. Folge “Der Bachelor”

Wer noch nicht erfahren will, was in der ersten Folge neu sein wird, der sollte nun nicht mehr weiterlesen. Denn wir verraten heiße Details, die RTL nun mitteilte. Anders als sonst wird Sebastian Preuss in der ersten Folge der neuen Staffel “Der Bachelor” nämlich schon vor der offiziellen Nacht der Rosen Kandidatinnen auswählen, die weiterkommen.

Jubiläums-Bachelor: Das wird in der 10.Staffel anders

Insgesamt kämpfen 22 Single-Frauen um das Herz des 29-jährigen Bachelors Sebastian Preuss aus München. Schon im Vorfeld sorgte der Malermeister und Profi-Kickboxer für Schlagzeilen. Denn der Junggeselle hat eine dunkle Vergangenheit. Wegen Körperverletzung saß Sebastian mit 19 bereits im Gefängnis. “Ich habe sehr viele Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen”, so der 29-Jährige. Für ein halbes Jahr musste er schließlich wegen Wiederholungsgefahr hinter Gitter.

In der 10. Staffel “Der Bachelor” auf RTL will er nun sein Liebesglück finden. Und schon in der ersten Folgen erwartet die Fans und vor allem die Single-Frauen eine große Überraschung. Denn anders als sonst, darf der Bachelor vor der offiziellen Nacht der Rosen nicht wie gewohnt nur eine, sondern gleich drei Vorab-Rosen an diejenigen verteilen, die er unbedingt näher kennenlernen möchte.

“Der Bachelor” startet am 8. Jänner um 20:15 bei RTL. Die neuen Folgen sind bereits 7 Tage vor TV-Ausstrahlung bei TVNOW zu sehen.