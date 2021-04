Wenn wir darüber nachdenken uns kabellose Kopfhörer anzuschaffen, macht uns vor allem eines Sorgen: der hohe Preis! Ab sofort aber nicht mehr, denn mit den Huawei FreeBuds 4i haben wir unsere große Liebe in Sachen Kopfhörer gefunden. Ein treuer Begleiter in jeder Situation unseres Lebens, besser als jeder Lover eigentlich. Wir sind definitiv frisch verliebt! Warum? Das erzählen wir hier!

1. Let’s dance!

Hörst du auch gerne Musik während der Arbeit, in der Küche oder einfach mal beim Putzen? Wir auch! Die Huawei FreeBuds 4i machen es uns möglich, das Smartphone einfach in der Nähe zu lassen und uns frei zu bewegen – ohne, dass lästige Kabel um uns herumirren. Pssst: Die Huawei FreeBuds 4i sind jetzt bei teilnehmenden Handelspartnern um 79 Euro erhältlich. Cool, oder? Wenn du mehr davon erfahren möchtest hier entlang! 😍

via GIPHY

2. Umgebungsgeräusche adé!

Wir kennen es doch alle: das Rauschen der Straße, der bellende Hund, die lästigen Windgeräusche beim Telefonieren oder einfach die ratternde Ubahnstation. Das Dual-Mikrofon-System ist in einem Schlitzkanalsystem und reduziert somit alle Geräusche um uns herum. Cool? Cool! Wir hören also nur das, was wir auch wirklich hören möchten! Danke an Huawei FreeBuds 4i und der Active Noise Cancelling-Funktion. Und wenn der Partner beim Fußball schauen grölt, hier unser Tipp: Huawei FreeBuds 4i rein und einfach nicken 😄

Bild: Huawei

3. Say what?!

Absoluter Hörgenuss! Ohne Umgebungsgeräusche und mit glasklarem Sound klingt Musik einfach besser. Aber auch spannende Hörbücher genießen wir mit den Huawei FreeBuds 4i. Wir träumen uns damit in fremden Welten! Du hast Lust, ein Online-Live-Konzert mitzuerleben? Die Huawei FreeBuds 4i rein ins Ohr, mit deinem Smartphone oder Laptop verbinden und schon versetzt du dich ins Konzertfieber! We like!

via GIPHY

4. Akku leer? Nicht hier!

Unser Moment, unsere Musik! Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden sind die Huawei FreeBuds 4i unser treuer Begleiter für individuellen Sound und coole Songs in unserem Ohr. Wir müssen uns auch keine Gedanken um den Akkustand machen. Egal, ob wir unterwegs sind oder zuhause entspannen. Die Huawei FreeBuds 4i sind bis zu 10 Stunden geladen! Perfect day würden wir sagen! <3

Bild: Huawei

5. Be cool – listen with Huawei!

Du liebst auffällig Looks wie wir? Yes, yes, yeees! Bei den Huawei FreeBuds 4i musst du nicht lange überlegen, denn du findest die passende Farbe zu all deinen Outfits. Die Farben Ceramic White und Carbon Crystal Black unterstreichen deinen Look und sind gleich das perfekte optische Accessoire für dein Outfit. Pssst: Bald schon gibt es die Huawei FreeBuds in der neuen Farbe Honey Red! 🤩 Also ganz nach dem Motto: Öffnen, verbinden und feel good!

Bild bereitgestellt

Und jetzt kommt’s – einmal festhalten bitte! Wer sich jetzt die Huawei FreeBuds 4i kauft, erhält eine kostenlose Mitgliedschaft vom Musikdienst Huawei Music für 6 Monate gratis dazu! Ooooh em geee! Mehr dazu gleich hier! 🤩