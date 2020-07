Fans von Michael Wendler und Laura Müller wissen, dass der Schlagersänger gerne mal intime Details über sein Liebesleben teilt. Das ist seiner Frau aber nicht unbedingt immer recht.

In der aktuellen Folge von “Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet!” erklärt der Wendler, was Laura gerne im Bett mit seinem Bauch macht.

Michael Wendler plaudert über Details aus dem Schlafzimmer

Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller shooten in der aktuellen Folge von “Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet” den Vorspann für ihre eigene TVNOW-Sendung. Michael macht sich dabei Gedanken über sein Gewicht. In letzter Zeit habe der Schlagerstar anscheinend einige Kilos zugenommen. “Ich muss meinen Bauch verstecken”, erklärt der Sänger. Seine Frau scheint allerdings überhaupt kein Problem mit den Extra-Pfunden zu haben. Laut Wendler findet Laura seinen Bauch sogar ziemlich toll. “Ich sage immer: ‘Bauchmuskeln ohne B sind Auchmuskeln!’ Man braucht nicht unbedingt ein Sixpack”, erzählt Laura. Doch dann verrät ihr Mann ganz schön intime Details aus dem Schlafzimmer der beiden: “Laura legt sich abends immer drauf auf den Bauch und sagt: ‘Wenn der jetzt hart wäre, dann hätte ich Kopfschmerzen’.”

Dass der Wendler intime Details ausplaudert, scheint der 19-jährigen Laura nicht besonders zu gefallen. Verlegen nuschelt sie: “Zu viel Information.”

Noch kein Hochzeitsdatum

Verheiratet sind Laura Müller und der Wendler ja schon. Standesamtlich haben sie sich bereits das Jawort gegeben. Doch zur Freude ihrer Fans steht auch eine große, von Filmkameras begleitete Trauung an. Eigentlich hätte diese am 2. August in Las Vegas stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Krise ist dies nun nicht möglich. Auch wenn das neue Hochzeitsdatum noch nicht feststeht, kann man das Paar und seine Hochzeitsvorbereitungen aber weiterhin in “Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet” auf TVNOW begleiten.