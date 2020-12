Das Telefon läutet, der Postbote klingelt an, einkaufen muss man auch noch gehen, kochen sollte man und achja, an unserem Fuß hängt unser kleiner Schatz, weil er genau jetzt spielen möchte. Das Leben als Mama. Und dann soll mal jemand sagen, dass wäre kein Job. Oh moms – we feel you!! Wir haben drei essentielle Tipps, wie ihr euch das Leben etwas erleichtern könnt. Und vergesst nicht: Ihr macht täglich einen so tollen Job!! 💖

1. Aus Chaos werde Ordnung

Hier Spielsachen, da Spielsachen. Hier ein Schlüssel, da ein Schlüssel. Und dann liegt da auch noch ein Buch, das so gar nicht in das Badezimmer gehört?! Mit Kindern findet man Sachen immer wieder da, wo es eigentlich unerklärlich erscheint. Aber mit einer Box in jedem Raum muss man nicht bei jedem Teil extra gehen. Alles, was nicht in den Raum gehört, kommt in eine Box und wird Abends dorthin gebracht, wo es sein soll. Das erspart viel Zeit und Nerven! 😎 Nachhaltige Ordnung, die auf langfristige Sicht ganz viel Zeit spart, die wir bestimmt anders nutzen können!

Bild: Unsplash / Annie Spratt

2. Must-haves

Unsere Must-haves: Windeln, die auslaufsicher sind, lange trocken bleiben und für unser Baby natürlich angenehm sind. Wir haben sie gefunden! Die HiPP Babysanft Windeln halten dank extralangem Saugkern bis zu 12 Stunden trocken, sie sind zu 100% ohne Schadstoffe und dadurch besonders hautschonend für unsere Schätze! Wir sparen somit Zeit, weil die Windeln anpassungsfähig sind und gut sitzen – so müssen wir auch weniger oft Müll rausbringen. Ressourcenschonend, klimafreundlich und nachhaltig – genau DAS was wir brauchen! 😄 Pssst: Die HiPP Babysanft extra weiche Windeln gibt es jetzt sogar in den Größen 1-6!

Bild: HiPP

3. Menüplan

Was kochen wir heute? Was ist im Kühlschrank? Woraus können wir heute etwas zaubern? Diese Fragen stellen wir uns fast tagtäglich. Ab sofort nicht mehr! Denn wenn man sich Sonntags kurz hinsetzt und einen Menüplan für die kommende Woche erstellt, braucht man im besten Fall nur einmal in den Supermarkt und erspart sich die tägliche Frage des Mittagessens ☺️ Am besten gleich daran denken, dass am Vortag etwas übrig bleibt, was man am nächsten Tag eventuell weiterverarbeiten kann. So schmeißt man nichts vom Essen weg und genießt immer wieder ein leckeres Menü. Nachhaltig und zeitsparend. We like! 💖