Als wir Sex and the City zuletzt gesehen haben, war der Nachwuchs von Miranda und Charlotte noch im Kindesalter. In der Zwischenzeit sind natürlich auch sie älter geworden. Neue Fotos vom Set zeigen, wer die Rollen, der inzwischen erwachsen gewordenen Kinder, übernehmen wird.

Die Rollen der Kinder wurden für “And just like that” jetzt neu besetzt. So sehen Brady, Lily und Rose in der Fortsetzung aus.

Brady, Lily und Rose im “Sex and the City”-Reboot

Während sich Carrie, Charlotte und Miranda im Reboot “And Just Like That…” jetzt in ihren 50ern befinden, ist der Nachwuchs selbstverständlich auch älter geworden. Wir können kaum glauben, wie groß ihre Kinder inzwischen sind! Rückblickend, können wir uns doch noch genau daran erinnern, als Miranda überraschend ein Kind von Barkeeper Steve erwartete. Und als sie anfangs mit ihrer Rolle als Mutter von Brady zu kämpfen hatte. Oder Charlotte, deren Kinderwunsch sich einfach nicht erfüllen wollte, bis sie am Ende der Serie ein Foto ihrer Adoptivtochter Lily in den Händen hält. Als sie dann überraschend im ersten “Sex and the City”-Film schwanger wird, scheint ihr Familienglück mit der Geburt von Rose vollkommen. Wir wollen jetzt natürlich unbedingt wissen, welche Schauspieler die Rollen von Mirandas Sohn Brady und Charlottes Töchtern Lily und Rose übernehmen werden. Die Fotos vom Set verraten es uns.

Das sind die Kinder im “Sex and the City”-Reboot

Brady Hobbes

Der Rolle des Sohns von Miranda Hobbes und Steve Brady wird von Niall Cunningham übernommen. Den rothaarigen Schauspieler kennen wir aus Okja und er hatte bisher kleinere Gastauftritte in Awkward und Life in Pieces.

Lily Goldenblatt

Die Adoptivtocher von Harry und Charlotte wird von der Schauspielerin Cathy Ang gespielt. Die 25-jährige Schauspielerin ist noch relativ unbekannt am Star-Himmel. 2020 sprach sie die Rolle der Fei Fei in der Animationsfilm “Die bunte Seite des Monds”.

Rose Goldenblatt

Alexa Swinton spielt die leibliche Tochter von Charlotte und Harry Goldenblatt. Die junge Schauspielerin hatte bisher kleinere Rollen in einigen Serien wie Emergence, wo sie die Rolle der Piper spielte und in Billions, wo sie als Eva Rhodes zu sehen war.