Wer dachte, dass Britney Spears nach dem Ende ihrer Vormundschaft zur Ruhe kommen kann, erkennt spätestens jetzt, dass das wohl nicht so schnell passieren wird. Denn der Streit mit ihrer Familie geht in die nächste Runde. Dieses Mal dreht sich alles um ihren Sohn Jayden.

Denn jetzt spricht der 15-jährige öffentlich über das Verhältnis zu seiner Mutter.

Britney Spears: Ihr Sohn spricht in Interview über die Beziehung zu seiner Mutter

Es ist ein Interview, bei dem wohl viele wussten, dass es keine guten Konsequenzen haben wird. Doch der Ex-Mann von Britney Spears, Kevin Federline, wollte reinen Tisch machen und ein für alle Mal klären, welche Beziehung Britney zu ihm und den gemeinsamen Söhnen hat. Es ist ein Interview, das bereits vergangenen Monat für Aufsehen sorgte. Denn als das erste Snippet veröffentlicht wurde, sah man darin Kevin Federline, der gesteht, dass Britney seit Monaten keinen Kontakt mehr zu ihren eigenen Söhnen hat.

Nicht einmal bei der Hochzeit der Sängerin waren die beiden anwesend. Der Grund: es gäbe Spannungen zwischen Britney und ihren Söhnen. Zum einen sei daran die Social-Media-Präsenz der Sängerin schuld, zum anderen Streitigkeiten und unangenehme Situationen. Die beiden Jungs hätten deshalb beschlossen, den Kontakt abzubrechen.

Die genauen Hintergründe klärt jetzt einer der beiden Söhne, Jayden, im Gespräch mit „ITV News“ auf. Denn obwohl er betont, dass weder er, noch sein Bruder Preston „Hass“ gegen ihre Mutter haben, gesteht er, dass die Beziehung zueinander ziemlich angeschlagen ist. „Ich glaube zu 100 Prozent, dass das wieder in Ordnung gebracht werden kann. Es wird nur eine Menge Zeit und Mühe kosten“, erklärt der 15-Jährige. „Ich will nur, dass es ihr geistig besser geht. Wenn es ihr besser geht, möchte ich sie wirklich wiedersehen.“

In dem Interview widmet sich Jayden schließlich auch direkt an seine Mutter und sagt: „Ich liebe dich sehr, ich wünsche mir nur das Beste für dich. Vielleicht können wir uns eines Tages hinsetzen und wieder miteinander reden.“

Jayden Spears verteidigt Britneys Vater

In dem Interview spricht Jayden schließlich auch über seinen Großvater, Britneys Vater Jamie. In den vergangenen Wochen und Monaten betonte Britney immer wieder, dass Jamie mit der Vormundschaft ihr Leben kontrolliert habe. Und auch ihre Kinder hatten in der Vergangenheit Probleme mit ihm. 2020 beschimpft Jayden seinen Großvater in den Sozialen Medien etwa; heute sieht die Situation aber anders aus. Denn in dem Interview verteidigt er Jamie.

„Zuerst hat er nur versucht, wie jeder andere Vater zu sein und sie den Traum, ein Superstar zu werden, verfolgen zu lassen, aber ich denke, dass die Vormundschaft vielleicht zu lange dauerte, was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass meine Mutter sehr wütend über die ganze Situation war, dass sie zu lange gearbeitet hat, und ich persönlich denke, dass sie das auch tat. Sie hätte eine Pause machen und sich entspannen sollen“, erzählt er. Doch Jamie verdiene „den ganzen Hass, den er in den Medien bekommt, nicht“, betont der 15-Jährige abschließend.

Denn er sorge sich um Britney, was diese jedoch nicht bemerke. Und auch Britneys Mutter sei ein guter Mensch. „Sie sind keine schlechten Menschen!“, ist sich der 15-Jährige sicher. Denn die Beziehung sei jetzt deutlich besser. „Sie wissen, was wir jetzt durchmachen. Sie wollen, dass unsere Zukunft so wird, wie wir sie uns wünschen. Sie wollen nur über uns wachen“, betont Jayden.

Britney Spears verteidigt sich online

Es sind Worte, die Britney Spears offenbar schwer treffen und belasten. Denn in den Sozialen Medien reagiert sie mit einem langen Post und bezieht Stellung zu den Anschuldigungen und Aussagen ihres Sohnes.

„Ich habe mein Bestes gegeben, um der beste Mensch zu sein, der ich sein kann“, schreibt Britney in ihrem Statement. Während der Vormundschaft sei sie „im Grunde genommen als Geisel gehalten“ worden, erst jetzt erlebe sie ein bisschen Freiheit. Aber diese Freiheit ändere nichts an ihrer Liebe zu ihren Kindern. „Ich sage meinem Sohn Jayden, dass ich dir jeden Tag für den Rest meines Lebens alle Liebe der Welt schicke!!!! Meine Liebe zu meinen Kindern kennt keine Grenzen und es macht mich zutiefst traurig zu wissen, dass ich seinen Erwartungen an eine Mutter nicht entspreche“, erklärt die Sängerin klar.

Kritik an Ex-Mann Kevin Federline

Doch die Tatsache, dass Jayden sie in dem Interview direkt angesprochen hat und ein Gespräch in Aussicht stellte, stört die Sängerin offenbar sehr. Sie geht in ihrem Statement direkt auf Jaydens Angebot ein und schreibt: „Vielleicht, liebes Kind, kannst DU mir erklären, warum unsere Familie das jemandem antun würde!!!!“ Es scheint fast so, als fühle sich die Sängerin durch die Aussage ihres Sohnes provoziert. „Ich habe deinem Vater geholfen, der seit 15 Jahren keinen Job mehr hat… Ich nehme an, es ist einfacher für euch, wenn ihr niemanden habt, der euch kontrolliert und sicherstellt, dass ihr eure Hausaufgaben macht!!!!“, kritisiert sie. Ein direkter Seitenhieb gegen die Erziehung von Britneys Ex Kevin.

„Ich bin sicher, dass die Standards deines Vaters, der jeden Tag Gras raucht, deinem täglichen Leben mit 15 und 16 Jahren zugute kommen, um an einer SEHR COOLEN GENERATION teilzuhaben!!!“, schreibt die Sängerin. Eben deshalb könne Britney auch gut verstehen, dass ihre Söhne lieber bei ihrem Vater wohnen wollen, doch eines will sie klarstellen: Die harte Arbeit, die sie im Laufe ihrer Karriere machen musste, machte sie für ihre Kinder.

„Erinnere dich daran, wo du herkommst“

„Ich habe das für dich getan. Und Preston“, schreibt sie. „Ich bin mir deiner Gabe bewusst … Ich weiß, dass du ein Lehrer in meinem Leben bist und liebes Kind, ich bin auch ein Lehrer für dich!!! Es ist schrecklich zu sehen, wie dein Vater ein Heuchler ist und sagt, dass die Medien schrecklich sind, aber er lässt dich mit ihnen über persönliche Dinge sprechen!!!“

Doch Britney betont in ihrem Statement auch, wie stolz sie auf ihre Kinder ist und dass sie sich sehr wohl nach einem Gespräch sehnt. Die Tatsache, dass ihr Ex-Mann und ihre Kinder allerdings ihren Vater verteidigen, ist für sie nicht akzeptabel. Sie habe „als Mutter versagt“, wenn ihre Kinder wirklich glauben würden, dass die Dinge, die Jamie und Lynn Spears ihr angetan haben, gerechtfertigt waren. Es sei die Verantwortung von Kevin, die beiden Kinder darüber aufzuklären, sagt sie.

Letztendlich hat Britney an ihren Sohn noch eine Bitte: „Wenn du für eine Sekunde innehalten könntest, erinnere dich daran, wo du herkommst!!! Ich hoffe, du kannst in den Spiegel schauen und dich erinnern … du bist mein Kind und wirst es immer sein!!!! Da Preston nicht gesprochen hat, sende ich meine Liebe !!!“