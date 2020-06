Liebe ist etwas Schönes und eine Beziehung lässt einen auf Wolke Sieben schweben. Wenn die Partnerschaft dann allerdings in die Brüche geht, ist die rosarote Brille plötzlich weg.

Vor allem diese 4 Sternzeichen kennen das Gefühl mit Liebeskummer konfrontiert zu werden.

1. Krebs

Der Krebs ist ein Profi, wenn es darum geht mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren und sich, um sie zu sorgen. Dieser Tatendrang ist aber nicht immer von Vorteil. Vor allem in der Liebe verschenken Krebse ihr Herz oft zu schnell an eine andere Person, ohne zu wissen, ob ihr Partner dasselbe möchte. Wenn die Beziehung dann in die Brüche geht, schmerzt der Liebeskummer umso mehr.

2. Fische

Fische sind die Optimisten unter den Sternzeichen. Sie vertrauen auf das Gute im Menschen und denken stets nur positives über eine Person. Leider werden sie deshalb oftmals enttäuscht und auf die ganz große Liebe folgt eine unschöne Trennung.

3. Zwilling

Zwillinge können sich nur sehr schwer entscheiden. Auch in einer Partnerschaft sind sie sich oft unschlüssig und wissen nicht wirklich, was sie wollen. Zudem binden sie sich auch nicht gerne. Doch wenn jemand ihr Herz erobert, kann die Beziehung auch richtig lebendig werden. Die Trennung und der anschließende Liebeskummer sind für den Zwilling aus diesem Grund nur sehr schwer zu ertragen.

4. Jungfrau

Jungfrauen sind sehr gefühlvoll. Eine Beziehung mit ihnen ist sehr sinnlich. Sobald sie jedoch einmal verletzt werden, fällt es ihnen unglaublich schwer, sich auf etwas Neues einzulassen. Deswegen haben sie oft unter starkem Liebeskummer zu leiden.