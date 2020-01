Du gehst mit Freunden aus, trinkst ein wenig über den Durst und plötzlich steht da dieser Typ. Du hast ihn schon öfter gesehen, ihr habt aber noch nie miteinander geredet. Ihr kommt ins Gespräch, fangt an zu flirten, merkt, dass ihr viele Gemeinsamkeiten habt und schon wachst du am nächsten Tag neben ihm auf. Es handelt sich hierbei aber nicht um den Anfang einer großartigen Liebesgeschichte oder einen erfolgreichen One-Night-Stand, sondern um Fremdgehen.

Denn da ist noch dieses eine kleine Detail: Du bist seit sechs Jahren in einer monogamen Beziehung.

Fremdgehen bedeutet nicht unbedingt, dass man unglücklich ist

Und schon stellt sich das schlechte Gewissen ein. Du stehst auf und während du dich anziehst, überlegst du, ob du es deinem Partner sagen sollst. Und wenn ja, wie du es ihm am besten beichtest. Fremdgehen ist immerhin ein häufiger Trennungsgrund. Zu schwer erscheint es für viele, dem Partner seine Untreue zu verzeihen. Wieso eigentlich? Muss ein Seitensprung zwangsläufig zum Beziehungs-Aus führen? Geht man fremd, muss das immerhin nicht gleich bedeuten, dass man seinen Partner nicht mehr liebt. Wer in einer monogamen Beziehung ohne Einverständnis des Freundes oder der Freundin mit jemand anderem schläft, begeht Vertrauensbruch. Keine Frage! Aber der Fehler muss nicht unverzeihlich sein.

Auch wenn man sich in einer glücklichen Partnerschaft befindet, kann es passieren, dass man sich zu einer anderen Person hingezogen fühlt. Das kann auf einer Party in Zusammenhang mit Alkohol passieren oder aber auf der Arbeit. Manchmal geht es dabei weniger um die Beziehung, die man zu Hause führt, sondern mehr das Gefühl, das man bei der anderen Person hat.

Sollte es tatsächlich so weit gehen, dass man seinen Partner betrügt, muss man sich fragen, ob es sich dabei um einen einmaligen Ausrutscher handelt oder einem in der Beziehung vielleicht doch etwas fehlt. Wer sich dazu entscheidet, seinem Partner von dem Seitensprung zu erzählen und trotzdem an der Beziehung festhalten möchte, sollte sich vorher genau überlegen, wieso man fremdgegangen ist und das auch offen kommunizieren. Auch wenn es für den Partner vielleicht zuerst ein Schock sein wird, kann es sein, dass er Verständnis zeigt und ihr gemeinsam über deinen Fehler hinwegkommt.

Das schlechte Gewissen

Ist es einmal passiert und man wacht neben jemanden auf, der nicht der feste Partner ist, stellt sich ganz schnell ein schlechtes Gewissen ein. Vielleicht sogar so stark, dass man glaubt, die Beziehung beenden zu müssen. Dabei sollte man sich nicht selbst verdammen. Nur weil man einen Partner hat, heißt das nicht, dass man unfehlbar sein muss. Es ist menschlich, sich auch zu anderen Menschen hingezogen zu fühlen. Hat man erstmal einen Fehler begangen sollte man sich aber deswegen nicht fertig machen, sondern dazu stehen.

Ist eine langfristige Affäre ein Trennungsgrund?

Vielleicht ist die Geschichte für dich nach dem Aufwachen und Anziehen aber noch nicht vorbei. Vielleicht triffst du den Typen wieder, mit dem du die Nacht verbracht hast. Vielleicht verbringt ihr mehrere Nächte zusammen und vielleicht auch Tage. Und trotzdem führst du weiterhin gleichzeitig eine vermeintlich monogame Beziehung mit deinem Partner. Fremdgehen ist jetzt nicht mehr nur eine einmalige Sache für dich. Du liebst deinen Freund, aber irgendwie beginnst du auch Gefühle für deine Affäre zu entwickeln. Lange kann es nicht gut gehen, zweigleisig zu fahren. Irgendwann musst du dich entscheiden, ob du deine Beziehung oder deine Affäre beendest. Denn deinen Partner über lange Zeit anzulügen ist unfair und macht die Situation nur noch komplizierter.

Eine Affäre zu haben, muss aber nicht bedeuten, dass du unglücklich in deiner Beziehung bist oder Schluss machen solltest. Es kann einfach sein, dass du dich in die andere Person verliebt hast, obwohl du deinen Freund oder deine Freundin noch immer liebst. Oder vielleicht ist die Affäre einfach etwas Neues und Aufregendes. Überlege dir gut, ob du dafür eine feste Beziehung aufgeben möchtest. Entscheidest du dich dazu, deinem Partner von der Affäre zu erzählen, solltest du dir vorher klarmachen, was du willst. Willst du deine Beziehung fortführen, musst du wohl komplett ehrlich sein und erst einmal das Vertrauen deines Partners zurückgewinnen.