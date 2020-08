Ein bisschen shoppen dort, ein Urlaub da und zwischendrin fein essen gehen. Und schon ist das Konto wieder um einiges leichter und plötzlich prangt ein fettes Minus vor einer roten Zahl. Manche Menschen kennen das nur allzu gut, denn sie können einfach nicht mit Geld umgehen.

Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen. Besonders diese drei Tierkreiszeichen haben definitiv kein Händchen für Finanzen.

Schütze

Der Schütze liebt Abenteuer, Freiheit und Abwechslung. Ein aufregendes Leben ist für ihn extrem wichtig und dafür gibt er auch gerne Geld aus. Geld, das er in den meisten Fällen allerdings nicht hat. Hauptsache, er steht nach Außen hin, als der erfolgreiche Genießer da, den alle anderen für seinen ausgefallenen Lebensstil bewundern. Spätestens, wenn er dann doch mal auf sein Konto schaut, kommt meist der Schock. Denn die Finanzen des Schützen leiden definitiv sehr unter seinen übertriebenen Ausgaben. Irgendwie schafft er es dann aber dennoch wieder an Kohle zu kommen. Und so wurschteln sich viele Schützen in einer Berg- und Talfahrt durchs Leben.

Widder

Der Widder ist definitiv ganz vorne bei den Sternzeichen mit dabei, die einfach nicht mit Geld umgehen können. Und das hat vor allem damit zu tun, dass er sehr impulsiv und spontan ist. Er denkt über seine Ausgaben nicht nach und gönnt sich einfach, worauf er gerade Lust hat. Auf seinen Kontostand vergisst der Widder dabei komplett. Die böse Überraschung kommt dann erst im Nachhinein, denn daran, dass etwas zu teuer sein könnte, denkt dieses Sternzeichen erst gar nicht. Stattdessen genießt der Widder sein Leben lieber in vollen Zügen. Das ist prinzipiell auch keine schlechte Eigenschaft, in Sachen Budget und Finanzen sollte man sich auf den Widder aber dennoch lieber nicht verlassen.

Zwillinge

Zwillinge sind häufig Opfer von Impulskäufen. Denn sie lieben shoppen und genießen das Leben. Anstatt zu sparen, gibt dieses Sternzeichen sein Geld lieber für schöne Dinge aus. Und die dürfen dann ruhig auch schon mal mehr kosten. Ein spontaner Wochenendtrip nach Rom – warum nicht? Eine Designertasche zum Geburtstag – ja, hab ich mir verdient! Die spontane Art des Zwillings zählt einerseits zwar zu seinen größten Stärken, wenn es um Finanzen geht, dann allerdings auch zu seinen größten Schwächen. Denn einen konsequenten und verantwortungsvollen Umgang mit seinem Konto kennt dieses Sternzeichen nämlich absolut nicht.