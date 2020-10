Traurige Nachrichten vom “Bachelor in Paradise”-Traumpaar Carina Spack und Serkan Yavuz. Die beiden Reality-Stars haben sich getrennt, wie ein emotionales Instagram-Posting verrät.

Fans haben schon lange spekuliert, ob es zwischen den beiden aus ist.

Carina Spack und Serkan Yavuz gehen getrennte Wege

Seit dem Zeitpunkt, als Serkan sämtliche Pärchen-Fotos mit Carina von seinem Instagram-Account gelöscht hat, schrillen bei den Fans des Liebespaares die Alarmglocken. Dann kam die traurige Gewissheit: Die beiden haben sich tatsächlich getrennt. Carina verkündete das Liebesaus mit einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie die schönsten Momente des ehemaligen Paares noch einmal in Bildern zusammenfasste.

Böses Blut dürfte es zwischen den beiden allerdings nicht geben, denn Carina findet schöne Abschlussworte für ihre Beziehung mit Serkan: “Danke für alles.. ❤️ Wir gehen jetzt zwar erstmal getrennte Wege, aber ich wünsche dir von Herzen trotzdem nur das beste 🙂 Wir haben ein wundervolles Jahr miteinander verbracht und dafür danke ich dir sehr, wir haben uns nur leider zum Schluss als Paar verloren…”. Die Fans der beiden zeigen sich traurig und wünschen ihnen, dass sie eines Tages wieder zueinander finden. “Schade.. Aber wer weiß was die Zeit bringt.”, schreibt eine Userin.

“Manchmal ist es besser, nichts zu sagen”

Nach dem Bekanntwerden der Trennung meldete sich nun Serkan zu Wort. Er bedankte sich in seiner Instagram-Story für die zahlreichen positiven Nachrichten, die er erhalten hat. Natürlich kamen auch einige Fragen auf, warum sich die beiden getrennt hätten. Doch das möchte er lieber unkommentiert lassen, erzählt er. “Manchmal ist es einfach besser, nichts zu sagen”, so Serkan. “Ich habe meine Entscheidung getroffen und es ist jetzt auch gut so“, spricht er weiter. Abschließend fügt er noch hinzu: “Jeder geht seinen Weg, wir haben uns alle lieb“.

2019 haben sich die beiden bei der RTL-Show “Bachelor in Paradise” kennengelernt und waren dann ein Jahr lang ein Paar. Zuletzt hat man sie gemeinsam beim SAT.1-Promiboxen gesehen.

Übrigens: Am 18. Oktober startet schon die nächste RTL-Datingshow: “Temptation Island VIP“. Wer sich nicht so lange gedulden möchte, der kann sich die erste Folge schon am 15. Oktober auf TVNow ansehen.