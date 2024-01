Dein Gedankenkarussell hält dich nachts wach und ist einfach nicht mehr zu stoppen? Dann versuch es doch mal mit diesem einfachen Trick: Die „Dumbledore-Methode“. Inspiriert wurde die Methode, wie der Name auch schon verrät, von Albus Dumbledore, dem Leiter der Zauberschule „Hogwarts“ aus den „Harry Potter“-Filmen.

Wie diese Methode zu einem besseren Schlaf beitragen kann, erfahrt ihr hier.

Das ist die Dumbledore-Methode

Wer kennt es nicht? Wir liegen im Bett, drehen uns von einer Seite auf die andere und können einfach nicht einschlafen. Der Grund: Unser Gehirn arbeitet noch auf Hochtouren und das Gedankenkarussell lässt sich einfach NICHT stoppen. Wir denken viel zu viel nach und am Ende leidet unser Schlaf darunter. Habt ihr auch schon einmal daran gedacht, wie toll es eigentlich wäre, wenn es einen magischen Trick gäbe, der uns von den kreisenden Gedanken befreien könnte, in dem er sie einfach wegzaubert? Nun ja, wir hätten da einen Trick gefunden, mit dem ihr euren Kopf vor dem Schlafen gehen leer zaubern könnt. Und das, ohne magische Fähigkeiten zu besitzen! 😉

Vorhang auf für die „Dumbledore-Methode“! Mit dieser Einschlafhilfe könnt ihr euer nächtliches Gedankenkarussell stoppen und belastenden Gedanken loswerden. Die Inspiration dieser Methode liegt, wie der Name auch schon verrät, bei Albus Dumbledore, dem Leiter der Zauberschule „Hogwarts“ aus der unvergesslichen „Harry Potter“-Reihe. Als mächtigster Zauberer seiner Zeit, konnte Dumbledore mit seinem Zauberstab etwas ganz Besonderes: Seine Erinnerungen in ein sogenanntes „Denkarium“ ablegen.

Euer Notizbuch wird zu eurem Denkarium

Zum Glück können dank der Dumbledore-Methode auch „Muggles“, also nicht-magische Menschen, ihre Gedanken wegzaubern und das, ganz ohne Zauberstab. Alles, was wir für diese besondere Methode brauchen, sind ein Stift, der unseren Zauberstarb symbolisiert und ein Notizbuch. In diesem Buch halten wir Gedanken fest, die uns belasten. Wichtig dabei: Die Einträge sollten immer vor dem Schlafen gehen am Abend erfolgen, damit ihr euch beim Einschlafen eben nicht mit lästigen Gedanken quält.

Habt keine Scheu und traut euch auch, die absurdesten Dinge, die euch einfallen, niederzuschreiben. So entlastet ihr eure Seele nämlich am besten. Sobald ihr alles in eurem Denkarium, also eurem Notizbuch aufgeschrieben habt, schließt es und legt es auf die Seite. Am besten verstaut ihr euer gutes Stück außer Sichtweite, beispielsweise in eurem Nachtkästchen, damit ihr in diesem Augenblick auch damit WIRKLICH abschließen könnt. Danach sollte eurem erholsamen Schlaf nichts mehr im Weg stehen! Auch wir werden die Dumbledore-Methode austesten und euch anschließend ein Update dazu liefern. Stay tuned …