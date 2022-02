Schon seit ein paar Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um neuen Nachwuchs bei Sophie Turner und Joe Jonas. Nun wurde die Schauspielerin beim Baden in Miami gesichtet – ganz verdächtig: Mit einer kleinen, runden Wölbung am Bauch. Und die sieht ganz danach aus, als könnten die Gerüchte über Baby Nummer zwei stimmen.

Ihre erste gemeinsame Tochter Willa feiert im Juli schon ihren zweiten Geburtstag.

Gerüchte rund um Schwangerschaft von Sophie Turner

Seit einigen Wochen wird schon über eine neue Schwangerschaft im Hause Turner und Jonas gemunkelt. Denn auf mehreren Paparazzi-Shots trägt die junge „Game of Thrones“-Darstellerin ein verdächtiges rundes Bäuchlein mit sich herum. Nun wurde das Paar gemeinsam mit Freunden beim Baden in Miami gesichtet und bei Sophie ist in ihrem Bikini ganz deutlich eine kleine Rundung zu sehen. Dies zeigen jetzt Fotos, die der Daily Mail vorliegen.

In ihrem Schachbrettmuster-Bikini lässt sich ihre kleine, verdächtige Wölbung nämlich nicht mehr verstecken. Bisher bestätigten allerdings weder der Sänger noch die 26-Jährige die Gerüchte über die erneute Schwangerschaft. Vielleicht ist es aber auch nur mehr eine Frage der Zeit? 😉

Erste Tochter inzwischen zwei Jahre alt

Bei Joe und Sophie schien alles Schlag auf Schlag zu gehen. Im Jahr 2019 heirateten die beiden in einer Überraschungshochzeit in Las Vegas. Dann folgte ein paar Monate später die große Familienfeier in Frankreich. Im Jahr 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Willa zur Welt, die diesen Sommer schon zwei Jahre alt wird. Und die darf sich womöglich schon bald auf ihr neues Geschwisterchen freuen.