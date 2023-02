Traurige Nachricht aus der Modewelt. Der spanische Designer Paco Rabanne ist tot. Der für seine exzentrischen Entwürfe berühmte Spanier wurde 88 Jahre alt.

Das verkündete die gleichnamige Marke jetzt auf Instagram.

Modeschöpfer Paco Rabanne ist tot

Die Modewelt trauert um eine Legende. Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Dies gab die gleichnamige Marke jetzt auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Zu einem Foto des Designers steht geschrieben: „Das Haus Paco Rabanne möchte seinen visionären Designer und Gründer ehren, der heute im Alter von 88 Jahren verstorben ist”. Laut der französischen Zeitung Le Télégramme soll der Modeschöpfer in Portsall in der Bretagne verstorben sein. Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

„Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Modewelt des 20. Jahrhunderts. Sein Vermächtnis wird eine ständige Quelle der Inspiration bleiben.“, betont die Marke, die zum spanischen Mode- und Kosmetikkonzern Puig gehört. Weiters steht in dem Posting noch geschrieben: „Wir sind Monsieur Rabanne dankbar, dass er unser avantgardistisches Erbe begründet und eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten definiert hat“. Der spanische Modemacher war vor allem für seine exzentrischen Kreationen bekannt.

Rabanne wurde Talent in Wiege gelegt

So außergewöhnlich wie seine Designs war auch sein Leben. Rabanne kam 1934 im spanischen San Sebastián zur Welt. Die Liebe zur Mode wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, denn seine Mutter arbeitete als Schneiderin bei dem Modemacher Cristóbal Balenciaga. Schon sehr früh stand fest, dass Rabanne kein gewöhnlicher Junge ist. Mit nur sieben Jahren hatte er angeblich eine Vision und soll die Zukunft der Welt vorhergesehen haben. 1939 musste er mit seiner Mutter aus Spanien fliehen. Paco Rabanne wuchs daraufhin in Paris auf, wo er begann, Architektur zu studieren. Neben dem Studium verdiente er sich dort mit Modezeichnungen etwas Geld dazu.

Paco Rabanne im Jahr 1966. Bild: Keystone/Getty Images

Seine Modeentwürfe waren von futuristischen Designs und Metallic-Optik geprägt und gaben damit schon den Look vor, den er später mit seinem Label perfektionieren sollte. Rabanne kreierte 1964 seine erste Kollektion ‘Twelve Experimental Dresses’, auf die zwei Jahre später die Couture-Kollektion ‘Twelve Unwearable Dresses’ folgte. Der breiten Öffentlichkeit ist Paco Rabanne heute vor allem aufgrund der gleichnamigen Parfums bekannt. Ende der 1990er Jahre zog er sich dann aus dem Geschäft zurück und gab die kreative Leitung des Labels ab.