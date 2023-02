Als Benjamin Barry verzauberte Matthew McConaughey in den frühen 2000er Jahren unzählige Fans. Seine legendäre Rolle in „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen“ verdankt er einer übernatürlichen Begegnung, wie der Schauspieler jetzt enthüllt.

Denn ein Wahrsager gab ihm den entscheidenden Karriere-Tipp.

Matthew McConaughey spricht über legendäre Rolle in „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen“

Es ist wohl eine der legendärsten Rom-Coms aller Zeiten. „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen“ sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur für einige virale Momente auf TikTok, sondern gilt für viele auch als einer der absoluten Liebesfilm-Klassiker. Auch 20 Jahre nach dem Release fiebern Fans immer noch mit Andie und Benjamin mit und versuchen, ein Dupe für das legendäre gelbe Kleid zu finden.

via GIPHY

Doch während der Film heute als Megaerfolg gilt, war für einen der Hauptdarsteller nicht immer klar, ob er eine gute Idee ist. Die Rede ist von Matthew McConaughey, der die männliche Hauptrolle Benjamin spielte. Denn wie der Schauspieler jetzt in einem Interview mit „Vanity Fair“ enthüllt, war er sich unsicher, ob er die Rolle überhaupt annehmen sollte. Eine etwas übernatürliche Begegnung sollte dann aber alles klären. „Ich weiß noch, wie ich eines Abends auf dem Sunset Boulevard darüber nachdachte, ob ich es tun sollte oder nicht, als plötzlich dieser Typ aus dem Nichts auf mich zukam; er war ein Wahrsager-Guru“, erinnert sich der 53-Jährige. „Er sagte: ‚Kann ich Ihnen ganz schnell Ihre Zukunft voraussagen?‘ Ich sagte: ‚Ja, Mann. Klar.'“

Wahrsager überzeugte ihn für die Rolle

Und der Wahrsager wusste offenbar sofort, was dem Schauspieler auf dem Herzen lag. „Er sagte sofort: ‚Es gibt einen Film, den du gerade in Betracht ziehst. Es ist eine romantische Komödie. Du musst das machen, oder du wirst es in deinem Leben sehr bereuen. Es wird ein Riesenspaß, es wird eine unglaubliche Erfahrung und es wird einen Haufen Geld einbringen.'“

Ein Ratschlag, den McConaughey befolgt. Auch, wenn er zuerst ein bisschen skeptisch ist. „Ich weiß noch, dass ich dachte: Hat das Studio diesen Kerl eingestellt? Ich lachte bei dem Gedanken, aber ich erinnere mich auch, dass ich ernsthaft darüber nachdachte. Ich glaube, ich habe das Angebot am nächsten Tag sogar angenommen“, so der Schauspieler in dem Gespräch. Eine gute Entscheidung! Denn nur kurze Zeit später sollte sich herausstellen, dass der Mann recht hatte. „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen“ wurde für McConaughey zum Riesenerfolg – und ebnete ihm den Weg für zahlreiche weitere Rom-Coms und Erfolgsprojekte.