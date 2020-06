Gewisse Menschen haben oftmals große Probleme damit Entscheidungen zu treffen. Denn ihre unentschlossene Art lässt sie häufig zweifeln und sorgt dafür, dass sie ständig alles infrage stellen. Das Sternzeichen spielt hier aber auch oft eine große Rolle.

Denn diese Sternzeichen sind besonders unentschlossen:

Waage

Die Waage nimmt sich für ihre Entscheidungen immer sehr viel Zeit. Spontan eine Entscheidung zu treffen ist nicht so ihr Ding. Lieber nimmt sie sich ausreichend Zeit, um über alles nachzudenken und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dadurch wirkt sie auf ihre Mitmenschen auch oft sehr unentschlossen.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr leicht beeinflussbar – auch bei Entscheidungen. Aus diesem Grund passiert es diesem Sternzeichen häufig, dass es bei einer Auswahl ständig zwischen den Optionen hin und her springt und keinen klaren Entschluss fassen kann. Meist treffen Zwillinge durch ihre unsichere Art und ihre großen Zweifel schlussendlich überhaupt keine Entscheidung und überlassen sie lieber anderen.

Fische

Auch Fische sind extrem unentschlossen. Doch das merken sie oft gar nicht, da sie sich ständig in ihrer eigenen Traumwelt befinden. Bei ihren Entscheidungen lassen sie sich von ihrem Umfeld beraten und überlegen ziemlich lange, bis sie diese dann auch treffen. Zudem zweifeln sie oft an sich selbst und würden sich tief im Innersten überhaupt nicht zutrauen, wichtige Entscheidungen in die eigene Hand zu nehmen und ohne Absprache mit anderen zu treffen.