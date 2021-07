Auf ihrem Instagram-Kanal stellt die Sängerin Halsey ihr neues Album “If I Can’t Have Love, I Want Power” vor. Am Cover posiert sie kraftvoll mit nackter Brust und Baby im Arm. Sie zelebriert damit ihre Schwangerschaft und die Fans flippen aus!

Halsey kämpft gegen die Stigmatisierung rund um Körper und Stillen.

Halsey postet neues Albumcover

Zu Beginn des Jahres verkündet die US-Sängerin Halsey überraschend auf Instagram ihre Schwangerschaft. Seitdem postet sie auf Social Media regelmäßig Fotos von sich und ihrem Babybauch. Nun veröffentlicht die Sängerin das Cover ihren neuen Albums “If I Can’t Have Love, I Want Power” und das Internet dreht durch.

Mit nackter Brust und Baby auf dem Schoß

Denn die 26-Jährige zeigt sich mit entblößter Brust auf einem Thron und mit Baby im Arm. Uns erinnert das Albumcover ja sehr stark an Game of Thrones. Die Fans feiern das Bild jedenfalls und nennen es ein “Kunstwerk”, “ikonisch” und “atemberaubend”. Auch Popstar Rihanna kommentiert das Album mit “wow”.

Halsey-Fans spekulieren nun außerdem, ob die Sängerin bereits ihr Baby zur Welt gebracht haben könnte. Zeitlich würde es sich ausgehen. Die Sängerin selbst hat sich aber noch nicht dazu geäußert.

Die Bedeutung

Halsey schreibt sie möchte mit diesem Albumcover das soziale Stigma rund um das Stillen beseitigen und mehr Bewusstsein für den weiblichen Körper schaffen. Auf Instagram erklärt sie ihren Fans außerdem das ganze Konzept hinter dem Album: “Diese CD ist ein Album über die Freuden und Schrecken einer Schwangerschaft und der Geburt. Es war mir wirklich wichtig, dass das Cover das Gefühl meiner Reise in den vergangenen Monaten widerspiegelt.”

“Dichotomie von Madonna und Hure”

Die Musikerin führt dann noch die Zweiteilung von “Madonna und Hure” weiter aus: “Die Vorstellung, dass ich zum einen ein sexuelles Wesen bin und mein Körper zum anderen als Gefäß und Geschenk meinem Kind dient. Es sind zwei Konzepte, die friedlich und kraftvoll nebeneinander existieren können”. Sie hofft nun, das Cover sei ein Schritt in die richtige Richtung. Wir glauben ganz fest daran und freuen uns schon darauf, das Album endlich zu hören!

Halseys viertes Studioalbum erscheint am 27. August.