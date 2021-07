Schon länger brodelt die Gerüchteküche rund um Harry Styles und Olivia Wilde. Im Jänner wurden die beiden händchenhaltend bei einer Hochzeit gesehen. Jetzt gibt es Fotos, wie sie sich küssend auf einer Yacht in Italien vergnügen.

Die beiden lernten sich im Vorjahr am Set von “Don’t Worry Darling” kennen. Angeblich hat es am Set zwischen den beiden heftig gefunkt.

Harry Styles und Olivia Wilde schmusend auf Yacht

Schon Anfang dieses Jahres waren der Popsänger und die Schauspielerin händchenhaltend und flirtend auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes gesichtet worden. Seitdem brodelt die Gerüchteküche heftig rund um eine Beziehung zwischen Harry Styles und Olivia Wilde. Nun sind Fotos vom ihrem gemeinsamen Liebesurlaub in der Toskana aufgetaucht. Die Bilder beweisen: die beiden können, einfach nicht die Finger voneinander lassen. Auf den Fotos ist zu sehen, wie sie sich verliebt, turtelnd und tanzend auf einer Yacht eine Auszeit gönnen. Zwar haben die beiden ihre Beziehung nie bestätigt, aber unter den Fotos findet sich auch der ein oder andere Kuss der Stars. Sind sie also nun ein Paar?

Hier geht’s zu den Fotos.

Am Set von “Don’t Worry Darling” kennengelernt



Offenbar haben sich der “Sign of the Times”-Interpret und die 37-Jährige im Oktober 2020 am Set von “Dont Worry Darling” kennengelernt. In dem Drama übernahm Harry die männliche Hauptrolle, während Olivia neben einer kleineren Rolle hauptsächlich als Regisseurin tätig war. Bei den Dreharbeiten soll es nach Insidern heftig zwischen den beiden geknistert haben.

Im November gaben Olivia Wilde & Jason Sudeikis Trennung bekannt

Erst im November letzten Jahres gaben Olivia und jetzt Ex-Verlobter Jason Sudeikis ihre Trennung bekannt. Insgesamt waren die beiden neun Jahre zusammen und sieben Jahre verlobt, hätten sich aber nach eigenen Aussagen im Guten getrennt. Denn ihre zwei Kinder Sohn Otis und Tochter Daisy, sechs und vier Jahre alt, hätten oberste Priorität.