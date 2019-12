Kritik kommt oftmals von allen Seiten: von den Eltern, den Lehrern oder sogar von Usern auf Social Media. Und in manchen Fällen kommt sie sogar von einem selbst. Wie kritisch man sich gegenüber ist, kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Wer viel reflektiert und stets versucht, sich zu verbessern, kann immerhin sehr erfolgreich sein. Doch wer zu selbstkritisch ist, kann sich auch selbst im Weg stehen. Besonders diese 3 Sternzeichen sind oft sehr streng mit sich selbst:

Waage

Die harmoniebedürftige Waage stellt sich zugunsten andere gerne in den Hintergrund. Damit es nicht zu einem Streit kommt, stellt sie ihre Meinung oft hinten an und lässt oft von anderen überreden. Das kann dazu führen, dass sie sich einredet, ohnehin mit ihrem Standpunkt komplett falsch zu liegen. Sie weist andere zudem nicht gerne auf ihre Fehler hin. Stattdessen redet sie sich ein, dass die Probleme bei ihr selbst liegen. Dabei wäre es ganz OK, sich einzugestehen, dass auch andere einmal falsch liegen können.

Krebs

Der Krebs hat in jeder Lebenssituation den passenden Rat. Das macht ihn auch so beliebt bei seinen Mitmenschen. Sie können immer auf ihn zählen. Er ist zudem sehr verständnisvoll anderen gegenüber. Bei sich selbst ist das aber nicht der Fall. Er sieht stets seine Fehler und kann sich auch einen Erfolg nie eingestehen. Ständig kritisiert er sein Verhalten, denkt über sein Gesagtes nach und ist nie zufrieden mit dem, was er bereits geschafft hat.

Jungfrau

Die Jungfrau plant gerne und liebt Ordnung. Sie ist sehr pflichtbewusst und versucht zudem immer das richtige zu tun. Gelingt ihr das einmal nicht, ist sie sehr schlecht gelaunt und macht sich selbst fertig. Ihre Selbstkritik spricht sie auch offen aus und analysiert mit jedem ihre Fehler und Schwächen. Ihre negative Stimmung kann sich ganz schnell auch auf andere übertragen. Dabei kann man auch aus Fehlern lernen.