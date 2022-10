Heute gibt es traurige Nachrichten aus Hollywood. Schauspielerin Angela Lansbury ist Dienstagnacht im Alter von 96 Jahren verstorben. Mit ihrer Rolle als Jessica Fletcher in der Serie „Mord ist ihr Hobby“ wurde sie weltbekannt.

Die Filmakademie ehrte die Schauspielerin 2013 sogar mit einem Ehren-Oscar.

Angela Lansbury mit 96 Jahren verstorben

Die meisten von uns kennen die Schauspielerin aus der Serie „Mord ist ihr Hobby“. Sie wurde 1925 in London geboren und zog während des Zweiten Weltkrieges mit ihrer Mutter zuerst nach New York und danach nach Los Angeles. Wie ihre Familie gegenüber Access Hollywood nun bekannt gegeben hat, ist die Darstellerin Dienstagnacht in Los Angeles verstorben.

„Die Kinder von Dame Angela Lansbury sind traurig, mitteilen zu müssen, dass ihre Mutter heute, Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 1:30 Uhr nachts zu Hause in Los Angeles friedlich im Schlaf verstorben ist“, teilte Angelas Familie in ihrem Statement mit. Die traurige Nachricht kommt nur fünf Tage vor dem 97. Geburtstag des Stars. Sie hinterlässt neben ihren drei Kindern Anthony, Deidre und David auch drei Enkelkinder, fünf Urenkel und ihren Bruder Edgar Lansbury, den man als Produzenten kennt.

Ausgezeichnet mit Ehren-Oscar

Angelas Schauspielkarriere kam ganz überraschend. Mit nur 17 Jahren wurde sie in einem Kaufhaus von einem Agenten entdeckt, der damals eine junge Darstellerin mit britischem Akzent suchte. „In der einen Minute packe ich Weihnachtsgeschenke in einem Geschäft ein, in der nächsten Minute drehe ich mit Ingrid Bergman. Das grenzte an ein Wunder“, erzählte die Darstellerin damals gegenüber der Daily Mail. Kurz darauf folgte 1945 schon ihre erste Oscar-Nominierung als Nebendarstellerin für ihren ersten Film „Das Haus der Lady Alquist“, wo sie die Rolle eines intriganten Dienstmädchens spielte.

Ihre nächste Nominierung kam nur ein Jahr später für ihre Rolle in „Das Bildnis des Dorian Gray“. Insgesamt durfte sie dreimal auf einen Oscar hoffen. Doch leider ging sie immer leer aus – bis 2013. Denn dann verlieh ihr die Filmakademie einen Ehren-Oscar. Seit 2014 durfte sie sich sogar nach einer besonderen Ehrung der britischen Queen „Dame Lansbury“ nennen.

Ihre bekannteste Rolle als Hobby-Detektivin Jessica Fletcher in „Mord ist ihr Hobby“ spielte sie erst mit 60 Jahren. Mehr als 260 Folgen zählt die berühmte TV-Serie. Und tatsächlich war die Serie ein Familienprojekt. Denn ihr Sohn Anthony führte immer wieder Regie und auch ihr Ehemann Peter Shaw kümmerte sich als Produzent um die TV-Serie. Ganze 12 Jahre lief die Serie und gehört zu den erfolgreichsten Detektivserien im amerikanischen Fernsehen.