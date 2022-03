Über zwei Jahrzehnte nach 9/11 – den Terroranschlägen vom 11. September auf das World Trade Center in New York – ist nun ein nie gesehenes YouTube-Video aufgetaucht. Aus diesem Winkel gibt es bisher keine vergleichbare Aufnahme.

Der Clip sorgt nun für viel Aufsehen und verzeichnet binnen weniger Tage bereits über zwei Millionen Aufrufe.

Neues 9/11-Video aufgetaucht

Weißt du noch, was du am Mittwoch vor zwei Wochen gemacht hast? Bei dieser Frage fangen viele von uns schon an zu grübeln. Doch was wir an einem Dienstag vor 20 Jahren gemacht haben, wissen wir bis heute noch ganz genau. Am 11. September 2001 stand die ganz Welt still und jeder schaute auf die schockierenden Bilder aus New York City. Viele Aufnahmen stammten damals von Privatpersonen, die mit ihren Hobbykameras die entsetzlichen Minuten aufgenommen hatten.

Nun ist ein völlig neues Video aufgetaucht und sorgt derzeit wieder für Aufsehen. Der Clip, der vor wenigen Tagen auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt den Einschlag der zweiten Maschine in den Südturm, von einer ganz neuen Perspektive.

Der Clip wurde von einem Boot aus gedreht, inmitten einer Menge von schockierten Zuschauern, die zu den Türmen hinaufschauen. Das Besondere ist nicht nur die neue Perspektive, sondern auch die Tonspur. Es ist zu hören wie die Leute das Geschehen völlig fassungslos kommentieren. „OMG das war nicht aus Versehen… das war mit Absicht – das ist ein Angriff auf unser Land!“, hört man eine Stimme sagen.

Video war lange versehentlich „privat“ gestellt

Die Szene stammt nach eigener Aussage von Kevin Westley, einem Veteranen der US-Armee, der später selbst bei Kämpfen im Irak eingesetzt worden sein soll. In den Kommentaren wundern sich die User, weshalb Kevin das Video erst jetzt veröffentlichte. Eine Person fragt: „Warum hat Kevin über 20 Jahre gebraucht, um das ‚beste‘ Video der Anschläge vom 11. September hochzuladen?“

Er antwortet auf die Frage und erklärt, dass er das Video schon vor vielen Jahren auf YouTube hochgeladen habe. Damals war es allerdings nur für ihn „privat“ sichtbar. Erst jetzt habe Kevin bemerkt, dass das Video nicht auf „öffentlich“ geschalten war. Er korrigiert seinen Fehler und veröffentlichte es daraufhin. Seitdem hat das Video auf YouTube fast 2,8 Millionen Klicks erreicht. Ein User fasst unter dem Clip zusammen: „Es ist schrecklich, aber es ist auch wichtig, dass wir darüber reden und nie vergessen – damit wir auch verstehen können, was für eine Tragödie das war und immer noch ist.“