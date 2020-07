Erst vergangene Woche sorgte ein schrecklicher Fall von Tierquälerei in Graz für Aufregung. Unbekannte hatten eine Katze gehäutet und sie ausgesetzt.

Nun ist wieder eine gehäutete Katze gefunden worden.

Tierquäler häuten erneut Katze

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sorgt ein schrecklicher Fall von Tierquälerei in Graz für Aufregung. Denn dort fand man nun erneut eine gehäutete Katze. Dem Tier hatte einen aufgeschnittenen Bauch und war bereits tot, als man es fand. Laut Berichten hing das Fell noch an der Katze dran. Ob sie bei der Häutung noch lebte, ist unklar. Es handelte sich bei dem getöteten Tier um ein etwa zehn Jahre altes, schwarz-weiß geschecktes Weibchen. Die Polizei tappt weiter im Dunkeln und sucht nun nach Zeugen.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei dürfte sich die Tat in der Nacht auf Samstag ereignet haben. Das Tier wurde in der Petrifeldstraße in Graz entdeckt. Es war bereits tot, als die Polizei es zu einer Tierärztin brachte. Nun sucht man weiter nach den Tätern und auch Zeugen. Der genaue Tatzeitpunkt beschränkt sich laut Ermittlungen auf einen Zeitraum zwischen 17. Juli 17 Uhr und 18. Juli 6 Uhr um in der Früh. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059133/6585. Mittlerweile soll außerdem eine Belohnung ausgesetzt sein.