Jaja, wir wissen es: Kaum hat die Uhr Mitternacht geschlagen, haben wir all unsere Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen. Doch Stopp! Manche Dinge dürfen einfach nicht warten. Mit unseren Tipps lassen sich deine Vorsätze super easy in die Tat umsetzen! In diesem Sinne schon jetzt: Happy New Year! 💕

1. Happy Mind

Viel zu oft stehen uns unsere Gedanken im Weg. Kennst du das? Alles läuft eigentlich total gut und trotzdem konzentrierst du dich auf das, was du gerade nicht hast? Im neuen Jahr richten wir einfach den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben. Das gelingt, in dem du dir täglich fünf Minuten nimmst, um alles aufzuschreiben, was dich an diesem Tag glücklich gemacht hat. Du wirst ganz schnell eine Veränderung spüren – versprochen! ✨

via GIPHY

2. Gesunde Umwelt

Wir wissen es alle: Wenn wir jetzt nichts für unser Klima tun, haben wir schon sehr bald ein riesiges Problem! Aber deshalb musst du nicht gleich radikal dein Leben umwerfen! Oft reicht es, wenn man klein anfängt: So klein sogar, dass die Veränderung in deine Handtasche passt! 😉

Mit den neuen kompakten Persil Eco Power Bars tust du der Umwelt etwas Gutes: Dank 97 Prozent weniger Plastik im Vergleich zum Verpackungsmaterial des Flüssigwaschmittels ist die Verpackung nicht nur platzsparend, sondern auch gut fürs Klima. Da die Persil Eco Power Bars auch schon bei 20° Celsius effektiv sind, bleibt uns die altbekannte Persil-Waschkraft auch bei niedrigen Temperaturen erhalten. So leicht geht nachhaltig! 🌱







Bilder: Persil

3. Tauschen statt Kaufen

Wenn wir schon bei Nachhaltigkeit sind: Fast Fashion tut weder der Umwelt, noch unserer Geldbörse gut. Unser Vorsatz deshalb für 2022: Mehr Kleider-Tauschpartys! 😍 So haben wir nicht nur einen Grund, alle unsere Freundinnen zusammenzutrommeln, sondern auch immer neue Teile zum Kombinieren im Schrank. We love! 💕

via GIPHY

4. Kontrolle statt Notfall

Hand aufs Herz: Wann warst du das letzte Mal ohne akute Beschwerden beim Arzt? Wenn man jung ist, sind regelmäßige Arztkontrollen lästig. Doch du und deine Gesundheit werden es dir in ein paar Jahren danken! Also lautet unser neuer Vorsatz: Handy zücken und sich eine Stunde Zeit nehmen, um alle wichtigen Termine auszumachen. Das Beste daran? Wenn du einmal alles hinter dir hast, hast du meist wieder ein Jahr Ruhe. ✌

via GIPHY

5. Kein Anschluss unter dieser Nummer

Weißt du eigentlich, wer dir wirklich gut tut? Ein guter Vorsatz für das neue Jahr ist Ausmisten. Und wir sprechen hier nicht von Kleidung und sonstigen Krimskrams, sondern von Menschen in deinem Leben, die dir einfach nicht gut tun. Sei es diese eine „Freundin“, die sich nur meldet, wenn sie etwas braucht oder ein Familienmitglied, welches ständig blöde Kommentare über dich und dein Leben abgibt: We have no time for that! 🥴

via GIPHY