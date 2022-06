Zwei lange Jahre musste wir warten, bis die vierte Staffel der Science-Fiction-Serie „Westworld“ an den Start geht. Jetzt ist es aber endlich so weit und wir können uns auf neue, spannende Folgen freuen. Der Trailer, den der Streamingdienst Sky jetzt veröffentlicht hat, sorgt bei Fans für große Begeisterung.

Und es sieht ganz danach aus, als würde eine totgeglaubte Hauptfigur wieder zurückkehren …

„Westworld“: Das ist der Trailer zu Staffel 4

Die ersten drei Staffeln der HBO-Serie „Westworld“, die die Geschichte von Androiden erzählt, die immer mehr zu menschlichem Bewusstsein gelangen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, waren voller Drama, düsterer Spannung und blutrünstigen Momenten. Dann war plötzlich Schluss. Vermutlich pandemiebedingt mussten Fans der Science-Fiction-Serie jetzt zwei Jahre lang auf neue Folgen warten. Doch jetzt ist der Tag endlich gekommen und Staffel vier steht bereits in den Startlöchern. Dazu veröffentlichte der Streamingdienst Sky jetzt auch einen Trailer, der ziemlich tief blicken lässt.

Achtung, Spoiler: Was den Zusehern sofort aufgefallen ist: Es scheint, als wäre Dolores Abernathy (gespielt von Evan Rachel Wood) wieder zurück, obwohl man mit Sicherheit annahm, sie sei in Staffel drei gestorben. Was wirklich dahinter steckt? Laut Lisa Joy, der Serienschöpferin, handelt es sich bei der gezeigten Person nicht um Dolores. „Dolores ist tot. Doch ich mag Evan Rachel Wood wirklich sehr […]. Wir schreiben für sie eine neue Rolle“, hat sie Anfang Juni 2022 auf dem ATX Festival verraten.

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, spielt Wood in der vierten Staffel daher eine Schriftstellerin namens Christina. Einige Fans zeigen sich aber dennoch skeptisch. So glauben sie etwa, dass es sich bei Christina auf jeden Fall um Dolores handle, jedoch soll man ihr Gedächtnis gelöscht haben.

Die erste Folge der vierten Staffel von „Westworld“ ist ab dem 27. Juni 2022 auf Sky X bzw. Sky Q in Originalsprache mit englischen sowie deutschen Untertitel verfügbar. Dann folgt jede Woche eine weitere Episode.

Auch diese Figur kehrt zurück

Doch Evan Rachel Wood ist nicht die Einzige, die in Staffel vier ihr Comeback feiert! Auch James Marsden, ist in den neuen Folgen wieder mit dabei. Das hat sein Überraschungsauftritt beim ATX Festival verraten. In Staffel eins und zwei verkörperte er Theodore „Teddy“ Flood, bevor seine Figur in der Serie starb. Daher wird auch er eine völlig neue Rolle übernehmen müssen. Doch wie diese aussehen könnte, hat der Schauspieler noch für sich behalten.

„ Wir haben gelernt, kryptisch über ‚Westworld‘ zu sprechen. Unsere Serie gibt es jetzt seit sieben Jahren, und ja, es ist eine tolle Sache, ein Teil davon zu sein und zu sehen, wohin die Geschichte führt. Anfangs wusste ich nicht, wohin das alles führen würde, aber ich bin froh, es jetzt zu sehen „, so die Worte des „Teddy“-Darstellers, die wirklich absolut nichts aussagen …

Spielt die vierte Staffel vielleicht in einem Paralleluniversum, in dem die Roboter alle „normale“ Berufe ausüben und ein menschliches Leben führen? Wir werden sehen. Mit dabei sind jedenfalls auch wieder Thandiwe Newton, Ed Harris, Aaron Paul, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth und Angela Sarafyan. Oscar-Gewinnerin Ariana DeBose („West Side Story”) feiert ihren Auftritt als Neuzugang.