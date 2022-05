Summer is coming! Und damit für viele auch die Zeit, in der sie sich lieber im kühlen Wohnzimmer verkriechen und den TV einschalten, anstatt in der Sonne nur so dahinzuschmelzen. Wem es genauso geht, für den haben wir hier eine tolle Streaming Auswahl an Serien und Filmen, die ab Juni verfügbar sind.

Also schnappt euch ein Eis am Stiel und los geht’s!

Streaming: Neue Serien im Juni 2022

Das Warten hat endlich ein Ende! Denn im Juni sehen wir nicht nur die langersehnte dritte Staffel der „Umbrella Academy“, sondern auch, ob und wie „Haus des Geldes“ auf Koreanisch funktioniert. Worauf wir uns sonst noch freuen, lest ihr hier.

1. Juni

This Is Us, Staffel 6 (Prime Video & Disney+)

Death in Paradise, Staffel 10 (Disney+)

T.O.T.S., Staffel 1 (Disney+)

Soprano: Um jeden Preis, Staffel 1 (Disney+)

Black Lake, Staffel 1 (Sky)

2. Juni

Borgen: Macht und Ruhm, Staffel 1 (Netflix)

3. Juni

Der Boden ist Lava, Staffel 2 (Netflix)

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? Staffel 1 (Netflix)

Der Vogel und die Löwin, Staffel 1 (Netflix)

Zwei Sommer, Staffel 1 (Netflix)

Green Mother’s Club, Staffel 1 (Netflix)

Surviving Summer, Staffel 1 (Netflix)

The Boys, Staffel 3 (Prime Video)

Physical, Staffel 2 (Apple TV+)

6. Juni

My Liberation Notes, Staffel 1 (Netflix)

Action Pack, Staffel 2 (Netflix)

8. Juni

Befruchtet, Staffel 1 (Netflix)

Sei lieb – Bete und gehorche, Staffel 1 (Netflix)

How I Met Your Father, Staffel 1 (Disney+)

Liebe und andere Köstlichkeiten, Staffel 1 (Disney+)

Big Sky, Staffel 2 (Disney+)

Der Herzensbrecher, Staffel 1 (Disney+)

American Housewife, Staffel 5 (Disney+)

Ms. Mavel, Staffel 1 (Disney+)

10. Juni

First Kill, Staffel 1 (Netflix)

Rein privat, Staffel 1 (Netflix)

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, Staffel 1 (Netflix)

Fairfax, Staffel 2 (Prime Video)

Guilty Minds, Staffel 1 (Prime Video)

For All Mankind (Apple TV+)

12. Juni

Becoming Elizabeth, Staffel 1 (Prime Video)

13. Juni

Young Rock, Staffel 2 (Sky)

15. Juni

God’s Favorite Idiot, Staffel 1 (Netflix)

Malvidas, Staffel 1 (Netflix)

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet, Staffel 1 (Netflix)

Family Reboot, Staffel 1 (Disney+)

Snowfall, Staffel 1 (Disney+)

Love, Victor, Staffel 3 (Disney+)

Astronauten – Der härteste Job im Universum, Dokuserie (Sky)

16. Juni

Liebe und Anarchie, Staffel 2 (Netflix)

Dead End: Paranormal Park, Staffel 1 (Netflix)

The Cult of the Family, Dokuserie (Sky)

17. Juni

You Don’t Know Me, Staffel 1 (Netflix)

She, Staffel 2 (Netflix)

The Lake – Der See, Staffel 1 (Prime Video)

The Pogmentary: Born Ready, Dokuserie (Prime Video)

The Summer I Turned Pretty, Staffel 1 (Prime Video)

20. Juni

The Equalizer, Staffel 2 (Sky)

22. Juni

The Umbrella Academy, Staffel 3 (Netflix)

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere, Staffel 1 (Netflix)

Have You Seen This Man?, Staffel 1 (Disney+)

23. Juni

First Class, Staffel 1 (Netflix)

Queen Sylwester kehrt zurück, Staffel 1 (Netflix)

24. Juni

Haus des Geldes: Korea, Staffel 1 (Netflix)

Man Vs Bee, Staffel 1 (Netflix)

Chloe, Staffel 1 (Prime Video)

The One That Got Away (Prime Video)

At Home With the Gils (Prime Video)

26. Juni

The Blacklist, Staffel 9 (Netflix)

27. Juni

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub, Staffel 1 (Netflix)

Westworld, Staffel 4 (Sky)

28. Juni

Only Murders in the Building, Staffel 2 (Disney+)

29. Juni

Black Lake, Staffel 2 (Sky)

We Own This City, Miniserie (Sky)

30. Juni

Sharkdog, Staffel 2 (Netflix)

Streaming: Neue Filme im Juni 2022

Der Sommer schreit doch förmlich nach lauen Nächten, in denen man sich die besten Blockbuster („James Bond“!) oder Streaming-Neuheiten („Jennifer Lopez: Halbzeit“) gemeinsam mit Freunden und Familie ansieht. Plus: Man entkommt damit den lästigen Gelsen im Garten oder am Balkon und hat dementsprechend auch keine juckende Stiche an den Beinen, hehe.

1. Juni

Resident Evil, Teile 2-6 (Netflix)

The Boy Next Door (Netflix)

Der Dummschwätzer (Netflix)

Valley Girls (Prime Video)

Wedding Crashers (Prime Video)

Vorbilder? (Prime Video)

Snow White and the Huntsman (Prime Video)

A Fan’s Guide to Ms. Marvel (Disney+)

3. Juni

Interceptor (Netflix)

Hollywood Stargirl (Disney+)

James Bond 007 – Keine Zeit zu Sterben (Sky)

6. Juni

Last Night in Soho (Sky)

8. Juni

Hustle (Netflix)

Gladbeck: Das Geiseldrama (Netflix)

9. Juni

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte (Netflix)

10. Juni

Trees of Peace (Netflix)

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute (Netflix)

Im Auge des Sturms (Prime Video)

The Kardashians – An ABC News Special (Disney+)

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Disney+)

Die Chance auf Glück (Disney+)

Verlockende Falle (Disney+)

11. Juni

Amy Schumer’s Parental Advisory (Netflix)

A Beautiful Day in the Neighborhood (Netflix)

Never Rarely Sometimes Always (Prime Video)

Cry Macho (Sky)

13. Juni

Pete Davidson presents The Best Friends (Netflix)

14. Juni

Halbzeit (Netflix)

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live

15. Juni

Herzensparade (Netflix)

Die Strafe Gottes (Netflix)

Besser Welt als Nie (Netflix)

16. Juni

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special (Netflix)

Paris um jeden Preis (Netflix)

17. Juni

Der Spinnenkopf (Netflix)

The Martha Mitchell Effect (Netflix)

Bad Boys (Prime Video)

Sag‘ kein Wort (Disney+)

Ein Sommernachtstraum (Disney+)

Ghostbusters: Legacy (Sky)

Cha Cha Real Smooth (Apple TV+)

18. Juni

Margarete, Queen of the North (Prime Video)

False Positive (Sky)

19. Juni

Kaltes Blut – Auf den Spuren von Truman Capote (Prime Video)

20. Juni

Eine dem Untergang geweihte Liebe (Netflix)

21. Juni

Joel Kim Booster: Psychosexual (Netflix)

22. Juni

Love & Gelato (Netflix)

Kajillionaire (Prime Video)

23. Juni

Apocalypse, Please! (Netflix)

24. Juni

Beauty (Netflix)

Glamour Girls (Netflix)

The Gentleman (Netflix)

My Fake Boyfriend (Prime Video)

Trevor: The Musical (Disney+)

Zum Glück geküsst (Disney+)

A Time to Kill (Disney+)

The Misfits – Die Meisterdiebe (Sky)

25. Juni

The Broken Hearts Gallery (Netflix)

28. Juni