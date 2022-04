Elliot Page feierte 2020 sein Coming-out als Transperson. Lange Zeit stellte sich die Frage, wie es nun mit seiner Figur im Netflix-Hit „The Umbrella Academy“ weitergeht. Jetzt gibt der Streamingdienst bekannt: Auch in der Serie ist Page trans.

Statt Vanya ist der Schauspieler in der neuen Staffel als Viktor Hargreeves zu sehen.

Elliot Page hat auch in „The Umbrella Academy“ sein Coming-out

Im Jahr 2020 hat sich im Leben von Elliot Page so einiges verändert. Denn der Schauspieler hat sich als transgender geoutet. Auf Instagram gibt er seinen Followern immer wieder Einblicke in seine äußerlichen Veränderungen. Viele Fans haben sich zudem gefragt, wie es mit seiner Figur in der Netflix-Serie „The Umbrella Academy“ weitergeht. Immerhin schlüpft Page dort in die Rolle von Superheldin Vanya Hargreeves.

Jetzt gab der Streamingdienst bekannt, dass Elliots Figur auch in der dritten Staffel der Serie als Transperson zu sehen sein wird. Vanya heißt also zukünftig Viktor Hargreeves und benutzt die Pronomen he/him/his. Diese Entscheidung teilt der Schauspieler auch auf Instagram.

Vor zwei Jahren erklärte der Oscar-nominierte Schauspieler: „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben.“ Dazu hätte ihn die Trans-Community endlos inspiriert, so der 35-Jährige.

Seither nutzt er seine Reichweite, um dem Thema Transsexualität mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Damit möchte er auch jungen Menschen, die mit ihrer Geschlechtsidentität strugglen, helfen. 2023 soll sein erstes Buch mit dem Titel „Pageboy“ erscheinen.

Das passiert in Staffel 3

Den Mitgliedern der Umbrella Academy ist es gelungen, den Weltuntergang im Jahr 1963 zu verhindern. Doch zurück in der Gegenwart haben sie nicht viel Zeit, um ihren Erfolg zu feiern. Denn sie müssen leider feststellen: Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Die Dinge haben sich verändert und sind nicht mehr so, wie vor ihrer Zeitreise.

Dann treffen sie auch noch auf die Sparrow Academy, die alles andere als freundlich zu sein scheint. Mit Grips und Stil scheinen die neuen eine große Bedrohung für Klaus, Luther, Number Five und Co. zu sein. Dann kommt es auch zu einem erbitterten Zusammenstoß der beiden Gruppen.

Und als wäre all das nicht schon genug, kommt auch noch eine unbekannte Bedrohung auf die Academy zu. Diese richtet verheerende Schäden im Universum an und sie sind die einzigen, die etwas tun können, um die Welt erneut zu retten. Denn möglicherweise haben sie dieses Ungeheuer selbst erschaffen …

Wer es kaum noch erwarten kann, die dritte Staffel von „The Umbrella Academy“ zu sehen, muss sich noch ein klein wenig gedulden. Die neuen Folgen sind ab 22. Juni auf Netflix verfügbar.

