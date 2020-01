Dein Sternzeichen gibt Aufschluss über deine Charaktereigenschaften. Wie du auf andere Menschen wirkst, verrät dir dein Aszendent. Und dann gibt es noch etwas, dass sich Deszendent nennt.

Aber was sagt der über dich aus?

Das bedeutet der Deszendent

Der Deszendent liegt dem Aszendenten genau gegenüber. Im Vergleich zum Aszendenten, der uns zeigt, wie wir uns unseren Mitmenschen und der Umwelt präsentieren, zeigt der Deszendent, was wir von anderen Menschen erwarten. Im Horoskop sind Aszendent und Deszendent mit der sogenannten Ich-Du-Achse verbunden und bilden die Basis unserer Existenz. Der Dezendent sagt uns also, was wir von zwischenmenschlichen Beziehungen erwarten. Außerdem verrät er, wonach wir im Leben streben und was wir für unsere persönliche Entwicklung brauchen.

So berechnest du deinen Deszendenten

Den Deszendenten ermittelt man, indem man zuerst seinen Aszendenten berechnest. Danach sieht man im Horoskop nach, welches Zeichen diesem genau gegenübersteht. Das sind die zugehörigen Paare:

Widder – Aszendent Waage

Stier – Aszendent Skorpion

Zwilling – Aszendent Schütze

Krebs – Aszendent Steinbock

Löwe – Aszendent Wassermann

Jungfrau – Aszendent Fische

Waage – Aszendent Widder

Skorpion – Aszendent Stier

Schütze – Aszendent Zwilling

Steinbock – Aszendent Krebs

Wassermann – Aszendent Löwe

Fische – Aszendent Jungfrau

Und das sagt dein Deszendent über dein Liebesleben aus:

Widder

Wenn dein Deszendent der Widder ist, dann ist Partnerschaft für dich eine wichtige Sache. Hier lernst du deine Persönlichkeit zu entfalten. Du schwankst aber in deinen Interessen und weißt nicht immer, ob du den führenden Part übernehmen willst oder ob du dich lieber um des Friedens willen, stark anpassen solltest.

Stier

Menschen, mit dem Deszendent Stier machen keine halben Sachen. Wenn du dich erstmal bindest, dann so richtig. Deine Partnerschaft genießt du in vollen Zügen. Allerdings neigst du zu Eifersucht, was oft zu unnötigen Problemen führt.

Zwillinge

Du bist ein weltoffener, fröhlicher Mensch und suchst eine freie, ungezwungene Partnerschaft. Du brauchst einen Partner, der deine Lebendigkeit und deinen Übermut akzeptiert und dir eine genügend lange Leine und Luft zum Atmen lässt.

Krebs

In einer Beziehung suchst du nach Liebe, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Sicherheit. Du neigst aber zur Selbstkontrolle. Das kann dazu führen, dass dein Gegenüber von deinen Wünschen gar nicht so viel weiß. In einer Partnerschaft, in der du stetige Liebe erlebst, wirst du schließlich deine Zurückhaltung loslassen und dein wahres Ich zeigen können.

Löwe

In der Partnerschaft möchtest du deine Herzenswärme zeigen können. Du hast sehr hohe Ansprüche an Beziehung und Romantik. Hast du erstmal den richtigen Partner gefunden, kannst du die Beziehung in vollen Zügen genießen. Trotzdem brauchst du genügen Freiraum.

Jungfrau

Du brauchst einen Partner, der dir gegenüber viel Verständnis zeigt und auch deine Phasen der Verträumtheit akzeptieren kann. Du liebst die Romantik und brauchst die Zweisamkeit in einer Beziehung. Geht diese verloren, ziehst du dich schnell zurück.

Waage

Du suchst in der Liebe jemanden, der dir Ruhe und Ausgeglichenheit gibt. Wenn du dich zu einer Partnerschaft wirklich entschließen kannst, dann glättet das dein unruhiges Wesen. Du wünschst dir eine gesellige, leichte Partnerschaft, sodass sich ohne Zwang ein schönes Miteinander entwickeln kann.

Skorpion

Du genießt gerne die Liebe. Bist du erstmal in einer Beziehung, gibst du auch darauf Acht, dass dir niemand deinen Partner wegnimmt. Deswegen neigst du stark zur Eifersucht. Eigentlich möchtest du dein liebstes Gegenüber mit Haut und Haar besitzen, total mit ihm vereint sein.

Schütze

Du brauchst viel Unabhängigkeit und Freiraum. Da du mehr die freundschaftliche Beziehung suchst, neigst du auch nicht zur Eifersucht. Eine Qualität, die du auch von deinem Gegenüber erwartest, denn wenn es für dich zu eng wird und zu gefühlsbeladen, wird dir die Partnerschaft zu kompliziert.

Steinbock

Du bist ein Gefühlsmensch, aber es fällt dir schwer, das auch zu zeigen. Es wird wohl länger dauern, bis du wirklich zu jemandem Vertrauen findest und dich wahrhaftig binden willst. Hast du dich aber erst einmal entschieden, dann bist du treu und musst nicht immer Ausschau halten, ob da vielleicht noch jemand ist, der vielleicht doch noch passender wäre.

Wassermann

Du bist ein selbstbewusster Mensch, der nach einem starken Partner sucht. Am besten ist für dich jemand, der idealistisch ist und deine Charakterstärke ergänzt. Dabei darf er aber deine Selbstverwirklichung nicht behindern.

Fische

Du wünschst dir echte Hingabe in einer Partnerschaft. Menschen mit dem Deszendenten Fische sind empfindsam und wissen, einen Partner liebevoll zu verwöhnen. Sie müssen sich nur noch ein wenig der Romantik öffnen, dann kann einer starken Beziehung nichts mehr im Weg stehen.