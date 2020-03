Es ist DAS Spiel des DFB-Pokal Viertelfinals: Schalke 04 vs. Bayern München. Wo gibt es das Spiel als Livestream im Internet und live im TV zu sehen?

Der FC Bayern München ist wieder dort, wo er hinmöchte: An der Tabellenspitze der Fußball Bundesliga. Drei Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, vier Punkte auf den BVB – man ist auf dem Weg Richtung Meistertitel.

Schalke 04 hingegen ist seit einiger Zeit auf dem absteigenden Weg, zuletzt gab es eine 0:3 Klatsche beim abstiegsbedrohten FC Köln. Die Champions League ist in weite Ferne gerückt, der DFB-Pokal ist der einzige Bewerb, in dem die Königsblauen noch einen Titel holen können.

Schalke – Bayern live im TV

Die Veltins Aren auf Schalke wird restlos ausverkauft sein, dementsprechend werden viele Fans vor den TV-Geräten, statt im Stadion zusehen müssen. Wo wird der Pokalkracher heute Abend also zu sehen sein?

Die gute Nachricht: Das DFB-Pokal Spiel zwischen Schalke und den Bayern wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Das Erste überträgt den Pokalkracher live, Gerd Gottlob wird der Moderator sein. Übertragungsbeginn am ARD ist um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Schalke – Bayern im Livestream

Eine Alternative zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben alle Kunden des Bezahlsenders Sky. Der hat ebenfalls die Rechte am DFB-Pokal und wird das Spiel auch live und in voller Länge übertragen. Kunden von Sky werden können auch per Livestream mit der App “SkyGo” dabei sein und das Spiel von unterwegs streamen.

Auch das ARD wird einen Livestream im Internet anbieten und den Fußballfans so das volle Übertragungsprogramm bieten.