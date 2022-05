Es ist nicht immer ganz so einfach, Entscheidungen zu treffen – egal ob diese schwerwiegend oder minimal sind. Manchmal leitet einen das Bauchgefühl, doch hin und wieder sollte man auch einfach auf das hören, was einem der Verstand sagen möchte.

Besonders diese drei Sternzeichen können sich im Mai voll und ganz darauf verlassen!

Zwillinge

Die Liebe ist ein kompliziertes Spiel. Meistens sagt das Herz, was es will. Doch in einigen Situationen ist darauf einfach kein Verlass, da viel zu viele Gefühle und Emotionen mitspielen. Deshalb ist es gerade für den Zwilling ratsam, hin und wieder auch auf seinen Verstand zu hören. Besonders im Mai könnte das für das Sternzeichen für Klarheit und Erleichterung sorgen. Viel zu lange schon hat es Energie in eine Beziehung gesteckt, die ihm zwar unheimlich viel bedeutet, realistisch gesehen aber einfach keinen Sinn mehr ergibt. Die notwendige Kraft, um sich zu überwinden und einfach weiterzuziehen, erhält der Zwilling von der aktuellen Sternenkonstellation, die zu seinen Gunsten steht.

Krebs

Man muss sich nicht alles gefallen lassen, liebe Krebse! Egal ob im Privatleben oder im Job – kann man etwas überhaupt nicht mit sich vereinbaren, dann sollte man es auch direkt ansprechen und eine Lösung dafür suchen. Oft reicht es schon, wenn man kurz nachdenkt und die Situation aus einer ganz anderen – rein sachlichen Perspektive – betrachtet. Und schon hat einem der eigene Verstand geholfen, eine wichtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Auch wenn es anfangs noch etwas ungewohnt ist, so kann sich das Ergebnis langfristig auf jeden Fall sehen lassen!

Löwe

Impulsiv wie Löwen eben sind, setzen sie bei wichtigen Dingen eher keinen Verstand ein, sondern hören auf das, was ihr Herz sagt. Doch das ist nicht immer der richtige Weg und hat leider auch schon öfter zu Fehlentscheidungen geführt. Der Mai ist jetzt dafür da, dass das Sternzeichen erkennt, was sich in Zukunft verändern muss. Neue Kleidung, gutes Essen und lustige Wochenendtrips hören sich zwar richtig toll an; doch wenn am Ende des Monats genau gar nichts an Geld überbleibt, dann war das wohl nicht die klügste Entscheidung. Das nächste Mal einfach etwas mehr auf den Verstand hören, der einem genau sagt, was vernünftig ist und was man lieber mal lassen sollte …