Die Spice Girls werden zu Lego Girls! Etwas verspätet zum 25-jährigen Jubiläum des Albums „Spiceworld“ hat sich der Spielzeughersteller etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die 90er Jahre Girlband gibt es tatsächlich bald als Lego-Set zu kaufen.

Lego setzt jetzt auf Girl Power!

Die Spice Girls gibt es jetzt auch als Lego-Bausatz

Die Spice Girls sind zurück!! Naja nicht ganz in der Form, in der wir es uns erhofft hätten, aber auch nicht schlecht: Die legendäre 90er Jahre Girlband gibt es bald als Lego-Set zu kaufen. Das verkündete nun der Spielzeughersteller auf Instagram.

Das Set wird aus 578 Teilen bestehen und alle fünf Spice Girls beinhalten, die laut LEGO in ihren „legendären Outfits“ gestaltet sind. So kommt Mel C im Trainingsanzug, Mel B im auffälligen Leo-Look, Emma im babyrosa Kleid, Victoria im kleinen Schwarzen und Geri im Union Jack-Kleid.

Bild: Lego

Hommage an die Girlband

Dass es nun ausgerechnet die Kult-Girlband als Lego-Version geben wird, ist kein Zufall. Es soll eine (etwas verspätete) Hommage zum 25-jährigen Jubiläum des Albums „Spiceworld“ sein. „Es gibt nur wenige Bands, die die Popkultur so geprägt haben, wie die Spice Girls in den 1990er Jahren“, so Lego-Designer Daniel Squirrell gegenüber dem amerikanischen Magazin „Billboard„.

LEGO scheint sich aber bewusst zu sein, dass Fans der Spice Girls vermutlich nicht unter den heutigen Kids zu finden sind, daher ist das Set passenderweise ab 16 Jahren empfohlen.

Die Lego-Band gehört damit zu den sogenannten BrickHeadz, die im Juli 2016 zum ersten Mal von Lego auf den Markt gebracht wurden. Dabei handelt es sich baubare Figuren auf Stellplatten, welche die Präsentation erleichtern sollen. Zu kaufen gibt es die süßen Lego-Versionen dann ab 5. März. Im Online-Shop ist das Set bereits zu finden. Kosten sollen die Figuren rund 50 Euro.