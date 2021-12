Der Reunion-Trend könnte demnächst mit den Spice Girls weiter gehen – zumindest wenn es nach Mel C aka Sporty Spice geht. Denn nach einem Jubiläums-Album sei auch eine entsprechende Tour möglich.

Das erzählt Mel C jetzt in einer Talkshow.

Spice Girls Reunion: „Wir reden ständig darüber“

Erst vor Kurzem feierten die Spice Girls ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde ihr erfolgreichstes Album „Spice“ neu aufgelegt und verkauft. Auch einige bisher unveröffentlichte Tracks aus der Spice Girls Zeit waren auf dem Album.

Damit aber noch nicht genug Nostalgie. Denn wie Sporty Spice aka Mel C jetzt in einem Interview in der Ellen Show erzählt, sei auch eine Reunion-Tour möglich. Nach einigen erfolgreichen Shows 2019 wolle Mel C die Spice Girls nämlich wieder aufleben lassen. „Wir reden ständig darüber. Das war immer der Plan“, erklärt sie in dem Interview. Die letzten Shows in Irland und Großbritannien nennt sie „das Beste, was wir je gemacht haben, die Kreativität war so unglaublich.“ Weitere Shows könnten also wirklich in naher Zukunft folgen.

Ist Victoria Beckham dabei?

Denn so wie es aussieht, nehmen die Ideen der Spice Girls schon konkrete Formen an. Laut einem Bericht der „Sun“ sollen sich Mel C, Mel B, Geri Halliwell und Emma Bunton – also Sporty, Scary, Ginger und Baby Spice – letzten Monat zu Gesprächen in einem Hotel getroffen haben. Mel C soll via Zoom zugeschaltet worden sein. Im Fokus des Meeting soll Insidern zufolge die neue Tour gestanden sein. Die „Sun“ berichtet, dass diese eine Welttournee sein soll, die 2023 in Australien startet.

Ob Victoria Beckham bei der Reunion dabei sein wird, ist allerdings unklar. Denn bei den Shows 2019 nahm sie nicht teil. Auch bei dem geheimen Meeting war keine Spur von Posh Spice. Doch wie Mel C Anfang Dezember verrät, sei die Hoffnung für eine komplette Spice Girls Reunion groß. „Das ist der Traum. Das ist der Plan“, sagt sie.

Beckham sei hinter den Kulissen weiterhin durchaus involviert, versichert Mel C. „Victoria hat uns ihren Segen für die letzte Tour gegeben“, betont sie. „Sie steht hinter den Kulissen hinter uns und segnet alles ab. Wir wollen, dass sie alles genauso liebt, wie wir es tun.“

Auch deshalb hofft Mel C, dass Beckham demnächst doch wieder mit den Spice Girls auf die Bühne geht. Insbesondere nach den erfolgreichen Shows 2019 hofft sie, dass Beckham „das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben“ und dadurch von einer kompletten Reunion-Show überzeugt wird. „Wir arbeiten an ihr. Es gibt eine Menge emotionaler Erpressung“, scherzt Mel C. Es sieht also tatsächlich so aus, als wäre eine Spice Girls Reunion mit allen fünf Frauen nur mehr eine Frage der Zeit – und der Überzeugung.