Die erste Entscheidung von Bachelor Niko Griesert ist gefallen! Zwei Kandidatinnen mussten bereits am ersten Abend die Show wieder verlassen.

Jetzt kämpfen noch 20 Frauen weiter um das Herz des begehrten Junggesellen. Alle Folgen von “Der Bachelor” findest du auch auf TVNOW.

Diese Kandidatinnen sind raus

Bei der ersten Entscheidung entschied sich Bachelor Niko Griesert gleich gegen zwei Kandidatinnen, die wieder nach Hause gehen mussten. Sie konnten wohl nicht das Herz des 30-Jährigen erobern. Eine der beiden Frauen war Stefanie Gherega. “Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Der ist mehr so ein Boring-Typ”, sagt sie später in einem Interview. Da hat es wohl auf beiden Seiten nicht sonderlich gefunkt.

Auch für Vivien Fabian ist die Show bereits in der ersten Runde vorbei. Sie habe schon vermutet, dass sie Niko einfach zu ruhig sei. “Ich habe es geahnt, ich habe ja überhaupt nicht das Gespräch gesucht den ganzen Abend und da war es mir eigentlich schon recht klar”, sagt sie später zu der Entscheidung des Bachelors.

Diese Frauen kämpfen weiter um das Herz vom Bachelor

Zwei Kandidatinnen sind bei der ersten Entscheidung bereits wieder nach Hause geschickt worden. Jetzt kämpfen noch 20 Frauen weiter um das Herz von Niko Griesert. Diese Frauen sind noch dabei:

Die 28-jährige Hannah sieht sich selbst als eine zielstrebige Frau. Ihr ist es auch besonders wichtig anderen Frauen zu zeigen, dass Schönheit nichts mit Modelmaßen zu tun hat.

Nadine liebt den Luxus. Auf ihrer Instagram-Seite sieht man viele Fotos von der Yacht ihrer Eltern und schönen Autos. Genau das wünscht sie sich auch von ihrem Zukünftigen. Er soll ihr die Welt zu Füßen legen!

Michèle wünscht sich in Zukunft eine idyllische Familie mit Kindern. Ihr ist deshalb besonders wichtig, dass ihr Partner auch einen Kinderwunsch hat und diesen mit ihr gemeinsam verwirklichen will.

Esther ist eine sehr kreative Frau. Besonders gerne malt sie und mit ihren Bildern hat die 22-Jährige sogar bereits einige Preise gewonnen. Von ihrem zukünftigen Partner wünscht sie sich, dass er sie dabei unterstützt ihrer Leidenschaft zu folgen.

Anna ist ein Energiebündel. Sie liebt Musik und feurige Tänze, die ihr Temperament zum Ausdruck bringen. Von dem Bachelor erhofft sie sich, dass sie ihn vielleicht einmal zu einem Tango überreden kann.

Fröhlich und etwas verrückt – so bezeichnet sich Bachelor-Kandidatin Mimi. Sie sieht die Show als ein Abenteuer und hofft, mit ihrer lebensfrohen Art das Herz von Niko Griesert erobern zu können.

Melissa sieht sich selbst als “verrückte Barbie”. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eine leidenschaftliche Fußballerin und engagierte Bankfilialleiterin.

Stephie steht gerne im Mittelpunkt. Sie liebt Partys und geht am liebsten aufs Oktoberfest. Außerdem zieht sie mit ihren Tattoos und Piercings gerne die Blicke von anderen auf sich.

Die 21-jährige Psychologiestudentin Laura liebt es, in den Tag zu leben. Dabei verliert sie ihre Ziele aber nie aus den Augen. Sie wünscht sich einen Partner, der immer zu ihr steht und mit ihr eine “Horde” Kinder möchte.

Nina ist eine leidenschaftliche Tänzerin. Sie beherrscht so ziemlich jede Tanzart, die man sich vorstellen kann. Derzeit wünscht sie sich aber nur eines: Den richtigen Tanzpartner! Und den hofft sie im Bachelor gefunden zu haben.

Kim ist sicherlich nicht auf den Mund gefallen. Sie will mit ihrer offenen und ehrlichen Art das Herz von Niko Griesert erobern. Was sie gar nicht mag? Zickenkriege und hinterlistige Menschen.

Maria ist ein echter Familienmensch. Nicht nur, dass sie sehr engen Kontakt mit ihren Eltern hat, auch sie selbst wünscht sich eine große Familie. Außerdem hat sie eine große Begeisterung für das Übernatürliche und sieht sich selbst als Synästhetikerin.

Nora ist eine echte Kämpferin. Sie hat große Ziele und Träume und will auch nicht davor zurückschrecken diese auch umzusetzen. Sie wünscht sich einen Partner, der sie immer unterstützt und mit ihrer selbstbewussten Art umgehen kann.

Familie und Luxus – Diese zwei Dinge stehen bei Jacqueline an oberster Stelle. Sie und ihre Familie lieben Luxus-Urlaube an der Côte d’Azur und sie wünscht sich, dass ihr zukünftiger Partner mit ihrer Familie und ihrem Leben mithalten kann.

Karina wünscht sich einen Mann, mit dem sie in Harmonie leben kann. Ihre letzten Beziehungen waren voll von Drama und Streitereien – sowas kann sie nicht mehr gebrauchen. Außerdem will sie eine große Familie.

Fünf Kandidatinnen in Quarantäne

Nicht alle Kandidatinnen waren bei der ersten Folge von “Der Bachelor” dabei. Denn fünf von ihnen kamen in Kontakt mit einer auf Covid-19 positiv getesteten Person und mussten deshalb in Quarantäne. Bei der zweiten Folge sind sie dann aber wieder mit am Start.

Diese Kandidatinnen werden wir bald kennenlernen:

Debora ist ein erfolgreiches Model und gibt nebenbei noch Ballettunterricht. Sie liebt ihr Leben sehr, doch für das richtige Glück fehlt ihr noch der passende Partner. Den hofft sie im Bachelor finden zu können.

Denise liebt es für gute Stimmung zu sorgen. Ihr ist es besonders wichtig, dass es in der Show keine Streitereien gibt und sie sich alle gut verstehen. Dennoch will sie natürlich das Herz des Bachelors erobern.

Kim wünscht sich vor allem einen Mann, der mit ihren beiden Hunden gut klarkommt. Außerdem soll er humorvoll sein und immer einen Scherz parat haben. Sie steht mit beiden Beinen voll im Leben und liebt ihre Unabhängigkeit.

Jacqueline sieht sich selbst als eine echte Powerfrau! Doch manchmal gewinnt bei ihr der Perfektionismus die Überhand. Deshalb wünscht sie sich einen Partner, der das nicht nur akzeptiert, sondern sie auch wieder zurück in die Realität holt.

Linda ist unglaublich selbstbewusst. Sie bringt aber auch jede Menge Humor mit und ist überzeugt davon, dass sie mit ihrem Aussehen jeden Mann um den Finger wickeln kann.