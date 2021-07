Schon seit längerem gibt es Gerüchte, dass GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter einen neuen Freund hat. Jetzt glauben Fans, dass die 23-Jährige die Gerüchte mit einem Instagram-Foto, das sie mit einem Mann an ihrer Seite zeigt, bestätigt hat.

Auch die Kommentare von engen Freunden des Transgender-Models lassen eine Beziehung vermuten.

Ist GNTM-Gewinnerin Alex vergeben?

Ende Mai lief Model Alex Mariah Peter beim GNTM-Finale über den Laufsteg und konnte sich schließlich als erste Transgender-Model den Titel als “Germany’s Next Topmodel” sichern. Seitdem verfolgen Fans der 23-Jährigen gespannt, wie sich ihre Karriere entwickelt. Aber auch ihr Privatleben ist immer wieder Thema, wenn die GNTM-Gewinnerin eine Umfrage in ihrer Insta-Story startet.

Bisher hielt sie sich zu ihrem Privatleben relativ bedeckt und ging auch Fragen nach einem festen Freund gar nicht erst ein. Jetzt postet Alex aber ein Bild auf Instagram, das sie mit einem Mann an ihrer Seite zeigt. Ist das etwas ihr neuer Freund? Auf dem Foto wirken die beiden zumindest sehr vertraut. Außerdem teilte sie ein Teddy- und ein Rosen-Emoji zu dem Beitrag. Fans der 23-Jährigen sofort sind sich sicher, dass das ein Beweis dafür sei, dass Alex in einer Beziehung ist. Auch Kommentare von guten Freunden lassen das vermuten. So schreibt etwa Influencer Riccardo Simonetti, der die GNTM-Gewinnerin schon länger kennt: “Awww endlich”. Auch Model Nico Potur scheint mehr zu wissen, als wir. Wirklich offiziell bestätigt hat Alex Mariah Peter die Beziehung allerdings noch nicht.

Schon länger Gerüchte um angebliche Beziehung

Das ist nicht das erste Foto mit diesem Mann auf ihrem Instagram-Account. Bereits vor einem Monat teilte das Transgender-Model ein Bild mit ihm, das die beiden im Auto zeigt. Schon damals kursierten Gerüchte, dass es sich hier um ihren Freund handeln könnte. Ob das zweite Bild jetzt die Bestätigung ist?

Aber wer ist der Unbekannte an der Seite der GNTM-Gewinnerin? Laut Verlinkung auf dem “Pärchenfoto” handelt es sich hier um Lorenz Großer. Auch auf seinem Instagram-Account gibt es bisher keine Hinweise auf eine Beziehung der beiden. Aber vielleicht werden wir schon bald mehr erfahren.