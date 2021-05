Wer war die Gewinnerin der Herzen bei “Germany’s Next Topmodel” 2021? Mit dem “Personality Award” wird jedes Jahr die beliebteste GNTM-Kandidatin gekürt. Und die diesjährige Gewinnerin heißt: Liliana Maxwell.

Während der Abstimmung lieferte sie sich mit GNTM-Kandidatin Maria ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

GNTM: Liliana gewinnt den “Personality Award” 2021

Endlich wissen wir, welche Kandidatin “Germany’s Next Topmodel” 2021 ist. Alex konnte sich bei der Live-Show am Donnerstag (27. Mai) den Sieg holen und kommt damit auf das Cover der “Harper’s Bazaar”. Außerdem gewinnt sie einen Opel Mokka und bekommt obendrauf noch eine Siegesprämie von 100.000 Euro.

Doch an diesem Abend wurde noch eine weitere Gewinnerin gekürt. Wie in jedem Jahr konnten die Zuseher kurz vor dem Finale voten, welche Kandidatin die sympathischste der Staffel war. Und der “Personality Award” 2021 geht dieses Mal an Liliana Maxwell. Damit ist sie die Siegerin der Herzen von “Germany’s Next Topmodel” 2021. “Ihr habt entschieden – Liliana hat mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit alle begeistert & sich den Personality Award mehr als verdient! Stay in your power, girl!”, heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite von “Germany’s Next Topmodel”.

Natürlich meldet sich auch das Model selbst zu Wort und dankt den Zusehern, die für sie gevotet haben. Da im Vorfeld eines der Nachwuchsmodels positiv auf das Coronavirus getestet wurde, durften Liliana und die anderen Kandidatinnen nicht an der Live-Show teilnehmen. Dennoch ließ sie sich das GNTM-Finale nicht entgehen und fieberte mit den Finalistinnen vor dem Fernseher mit. Als der “Personality Award” 2021 gekürt wurde, meldete sich Liliana in ihrer Instagram-Story zu Wort. “Danke euch allen so seeeehr”, schreibt sie in der Story.

Bild: liliana.gntm2021.official/Instagram

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Liliana und Maria

Liliana gewann den “Personality Award” mit 21 Prozent der Stimmen. Der Abstand zu der Zweitplatzierten ist aber nicht sonderlich groß. Denn noch während der Abstimmung lieferten sich Liliana und Maria ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schlussendlich landete GNTM-Kandidatin Maria mit 17 Prozent auf dem zweiten Platz. Gleichauf mit Mareike, die gleich viele Stimmen bekam.

Mit diesem Sieg tritt Liliana in die Fußstapfen von Tamara Rebecca. Denn sie erhielt den Personality Award in der 15. Staffel von “Germany’s Next Topmodel”.