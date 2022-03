Klingt erstmal wie ein Scherz: Eine neue Studie hat herausgefunden, dass schöne Menschen besser gegen eine Corona-Infektion geschützt sein sollen. Dazu hat die Texas Christian University fast 200 Personen untersucht.

Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr hier.

Laut Studie: Schöne Menschen stecken sich seltener mit Corona an

Nach zwei Jahren Pandemie haben Forscher zwar schon viel über das Virus herausgefunden. Doch manches scheint einfach noch immer ein Rätsel zu sein. Zum Beispiel: Wann ist man wirklich immun gegen eine Infektion? Es gibt viele Theorien, die in der Praxis jedoch wieder vollkommen anders aussehen. Vergleicht es doch mal mit eurem eigenen Umfeld oder euch selbst: Könnt ihr ein bestimmtes Muster erkennen, wer sich ansteckt und wer nicht?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Texas Christian University könnten da jetzt aber auf etwas gestoßen sein. Denn in einer Studie haben sie herausgefunden, dass schöne Menschen besser gegen eine Corona-Infektion geschützt sind. Bitte was?! Klingt erstmal ganz schön schräg. Also sehen wir uns das mal genauer an.

Für die Studie, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B erschien, machten sie Bluttests und Fotos von 79 Frauen und 80 Männern. Daraufhin wählten 500 Probandinnen und Probanden aus den Bildern diejenigen Menschen mit schönen Gesichtsmerkmalen aus. Als „schön“ wurden äußere Eigenschaften wie etwa „klare Haut, markante Wangenknochen, helle Augen und volle, rote Lippen“ sowie ein „durchschnittliches und symmetrisches Gesicht“ bezeichnet.

Das Ergebnis verblüfft

Schlussendlich hat die Forschung ergeben, dass attraktive Menschen, im Vergleich zu „weniger schönen Menschen“, bestimmte Merkmale aufwiesen, die gegen eine Corona-Infektion schützen soll. Denn laut dieser Studie besaßen die „schönen Menschen“ etwa ein höheres Maß an Phagozytose. Erklärung: „Der Prozess, bei dem bestimmte weiße Blutkörperchen Fremdpartikel aufnehmen“. Und das ist nützlich, um bakterielle Krankheiten zu bekämpfen.

Mit anderen Worten: Allein nur die Attraktivität eines Gesichts kann also Aufschluss über die Immunfunktion einer Person geben. Mit wieder anderen Worten: Schöne Menschen haben also wirklich das große Los im Leben gezogen; denn nicht mal eine Pandemie kann ihnen etwas anhaben. Gaaaanz toll! (*Sarkasmus off*) Was wir uns an dieser Stelle aber dennoch fragen: Wie sieht es bei jenen aus, die sich zur Schönheit operiert haben? Dann wird’s wieder kompliziert …