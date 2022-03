Egal ob gewollt, mit den besten Absichten oder vollkommen versehentlich: Ist jemand zu aufdringlich, kann das oft richtig nerven. Vor allem folgende drei Sternzeichen haben noch nicht ganz verstanden, wie sie ein „nein“ richtig deuten.

Das führt oft zu ziemlich schlechter Stimmung.

Stier

Im Stier steckt ein großer Perfektionist. Hat er sich erstmal etwas in den Kopf gesetzt, muss das auch so passieren – komme, was wolle. Oft merkt das Sternzeichen gar nicht, dass es dabei mit gewissen Entscheidungen andere vor den Kopf stößt und mit gut gemeinten Intentionen nur das Gegenteil von dem erreicht, was es eigentlich vorhat. Die Folge: Die Personen fühlen sich unter Druck gesetzt und sehen das Verhalten des Stiers so, als würde er eine persönliche Grenze übertreten. Zu viel des Guten kann leider auch nach hinten losgehen.

Krebs

Der Krebs ist zwar oft introvertiert, doch ab und an hat er auch Phasen, da ist er richtig kommunikativ. Wenn er erstmal in Fahrt ist, dann weiß er aber meistens auch nicht, wann genug ist. Diese überschwängliche Art wirkt auf andere sehr schnell aufdringlich. Die engen Freunde des Sternzeichen wissen zwar, wie es tickt und kommen mittlerweile auch gut mit diesem Charakterzug klar, doch auf Fremde oder neue Bekanntschaften kann diese Art auch abschreckend wirken.

Jungfrau

Die fürsorgliche Art der Jungfrau kann oft heftige Dimensionen annehmen. Auch wenn das Sternzeichen anderen gegenüber nur Gutes tun möchte, kommt das leider oft nicht so an, wie gewollt. Denn ein „nein“ akzeptiert die Jungfrau nur sehr selten und überhaupt erst dann, wenn man es mindestens fünfmal wiederholt. Dieses Mischung aus Aufdringlichkeit und Fürsorge nimmt nicht jeder gut auf. So kann es auch passieren, dass dieses Sternzeichen mal verletzt wird, weil dem Gegenüber der Geduldsfaden reißt.