Sie müssen überall ihren Senf dazu geben, erklären einem ständig die Welt und müssen immer das letzte Wort haben – das sind echte Besserwisser. Solche Menschen können ganz schön anstrengend sein. Und oft hängt diese Eigenschaft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind überzeugt davon, immer Recht zu haben.

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt und hat ein ziemlich großes Ego. Kein Wunder also, dass er auch glaubt, alles besser zu wissen als seine Mitmenschen. Er hat einfach immer das letzte Wort und kann es absolut nicht leiden, wenn sich mal herausstellt, dass er doch völlig daneben liegt. Dieses Sternzeichen ist ein typischer Besserwisser!

Widder

Der Widder gehört ebenfalls zu den Sternzeichen, die einfach immer alles besser wissen und überall ihren Senf dazu geben. Das liegt einfach in seiner Natur. Anfangs sollte man ihm am besten einfach immer recht geben, denn es wird schon der Moment kommen, wenn er merkt, dass er doch auch mal falsch liegt und dann ist es ihm so richtig unangenehm. Und dann schaut dieser Besserwisser ganz schön blöd drein! 😉

Wassermann

Auch der Wassermann ist ein kleiner Besserwisser. Oft überspielt er damit aber einfach seine Unsicherheit. Seine Meinung kann man jedoch nur schwer ändern. In Diskussionen ist dieses Sternzeichen sehr hartnäckig. Nur rationale Argumente, die zusätzlich auf Fakten beruhen, können ihn vom Gegenteil überzeugen.