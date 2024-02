Hand aufs Herz: Würdet ihr euren Sitz in der Business Class aufgeben und euch in die Economy Class setzen, damit ein Paar nebeneinander sitzen kann? Auf Reddit erzählt ein Mann, das ihm genau das passiert ist. Doch er lehnte ab, woraufhin die Frau, von der die Bitte kam, nicht gerade amused war.

Die Situation des Passagiers sorgt für mächtig Gesprächsstoff.

Mann wird gebeten, seinen Sitz in der Business Class aufzugeben

Stellt euch vor, ihr habt einen fünfstündigen Flug vor euch und habt extra mehr investiert, damit ihr gemütlich in der Business Class sitzen könnt. Dann kommt plötzlich eine Frau auf euch zu und bittet euch, euren Sitz zu tauschen, damit sie neben ihrem Mann sitzen kann. Einziges Problem: der Mann sitzt in der Economy Class. Würdet ihr es tun?

Genau das ist einem Mann passiert, der in einem Flugzeug von Toronto nach Vancouver gesessen ist, wie er auf Reddit berichtet. Die Frau formulierte ihre Frage so, dass der Passagier annahm, er würde einfach auf einem anderen Sitz in der Business Class Platz nehmen. Daher sein freundliches Angebot: „Klar, kein Problem … wo soll ich hin?“. Doch mit der Antwort der Frau hat er wohl nicht gerechnet. „Super! Es ist gleich da hinten, 18B. Ich sage ihm, er kann vorkommen, vielen Dank“.

Das Problem war folgendes: die Business Class hat meist nur acht bis neun Reihen, weshalb der Passagier wusste, dass er seinen komfortablen Sitz aufgeben und sich in die Holzklasse setzen müsste. Daher lehnt er schließlich ab. Der Frau gefiel das ganz und gar nicht. „Aber Sie sagten doch, Sie würden tauschen! Er ist schon auf dem Weg hier her“, entgegnete sie ihm aufgebracht.

„Wollen Sie mich veräppeln?“

Was noch dazu kam: der Sitzplatz des Ehemannes war ein Mittelsitz – für die meisten Passagiere der absolute Horror. „Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass ich meinen Platz für einen MITTELSITZ aufgebe. Wollen sie mich veräppeln?“, fragte der Mann schließlich ungläubig. Dann blickte er sich um, um nachzusehen, ob ihn irgendjemand heimlich für einen Youtube-Prank oder etwas Ähnliches filmte. Doch dem war leider nicht so.

Die Frau ließ jedoch nicht locker und versuchte, ihren Sitznachbar doch noch zu überzeugen, die Plätze zu tauschen. „Es ist wirklich kein so großer Unterschied. Und da es eine Trennwandreihe ist, gibt es jede Menge Beinfreiheit“. Der Kompromiss des Mannes: „Wenn Sie hier [in der Business Class] jemanden finden, der mit Ihrem Mann tauscht, nehme ich gerne diesen Platz ein und Sie können diesen haben“. Aber nichts da – verständlicherweise wollte niemand sein Business-Class-Ticket für ein Downgrade tauschen.

Kostenloses Upgrade sorgt für Chaos

Nach weiteren Diskussionen erfuhr der mittlerweile ziemlich genervte Fluggast auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass das Ehepaar in verschiedenen Klassen saß. Beim Einchecken wurde der Frau ein kostenloses Upgrade angeboten, dass sie auch akzeptierte. Doch offenbar mit der Annahme, dass sich schon jemand zum Tauschen finden würde. Als die Frau dann wohl oder übel akzeptieren musste, dass es keine Möglichkeit gab, den Flug neben ihrem Mann zu verbringen, nahm sie schließlich vor Wut sträubend neben ihrem Business-Class-Sitznachbarn Platz.

Geschichte geht viral

Auf Reddit sorgt die Geschichte des Mannes für eine heftige Diskussion. Die meisten sind auf seiner Seite und können seine Reaktion absolut nachvollziehen. „Erwarten Menschen wirklich, dass man etwas einfach so hergibt, wofür man extra bezahlt hat?“, fragt sich eine Person. „Die Fluggesellschaft sollte in dem Fall auch handeln und nachfragen, ob die Person, der sie ein Upgrade anbietet, alleine oder mit jemand anderem reist“, so die Meinung von jemand anderem.

Eine weitere Person wünscht sich generell ein Update der Bord-Regeln: „Kann das einfach in die Passagierregeln aufgenommen werden, um Streitigkeiten im Flugzeug zu vermeiden?“. Denn wie es scheint, ist das mittlerweile keine Seltenheit mehr während Flugreisen. Unzählige weitere Reddit-User:innen berichten, dass ihnen so etwas auch schon mal passiert ist und sie gefragt wurden, ob sie die besseren Sitze gegen schlechtere tauschen würden.