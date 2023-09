Am 11. Februar 2024 ist es wieder soweit: der Super Bowl findet statt! Jedes Jahr fragen sich Football-Fans, welcher Weltstar bei der legendären Halbzeitshow auftreten könnte. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Niemand Geringeres als R&B-Ikone Usher performt beim Finale des Sportevents.

Nach Rihanna ist nun also der „U Remind Me“-Sänger an der Reihe.

Usher tritt beim Superbowl 2024 auf

R&B-Fans rasten gerade aus – und das aus einem sehr guten Grund. Denn jetzt steht fest, wer bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2024 auftreten wird. Wie die National Football League (NFL) am Sonntag verkündete, ist Usher kommenden Februar der große Star der Show. Und auch der Sänger bestätigte die Sensationsmeldung bereits mit einem Posting auf Instagram.

Unter anderem das US-Magazin Variety berichtet, dass der Popstar als Hauptact für die Halbzeitshow des NFL-Saisonfinales ausgewählt wurde. „Es ist eine ganz besondere Ehre, endlich eine Super-Bowl-Performance von meiner Wunschliste streichen zu können„, wird Usher zitiert. Weiter heißt es in dem Statement: „Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat!“.

„Performance, für die Geschichtsbücher“

Und auch die Veranstalter sind von dem 44-Jährigen überzeugt: „Usher ist eine Ikone, dessen Musik im Laufe seiner Karriere einen unauslöschlichen Eindruck in der kulturellen Landschaft hinterlassen hat, und wir könnten nicht aufgeregter sein, ihn als Headliner der diesjährigen Super Bowl Halftime Show zu haben.“

Auch Seth Dudowsky, NFL Head of Music, schwärmt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit [ihm], Roc Nation und Apple Music, um den Fans eine weitere Halftimeshow für die Geschichtsbücher zu liefern.“ Ob Usher alleine performt oder sich wer dem Superstar auf der Bühne anschließt, ist noch nicht bekannt. Der nächste Super Bowl findet dann am 11. Februar 2024 in Las Vegas statt.

Neues Album geplant

Usher begann seine Karriere in den 1990er Jahren und landete damals mit dem Song „You Make Me Wanna“ direkt seinen ersten Nummer-eins-Hit in den US-Charts. Danach wurde der Musiker schnell zu einer der führenden Größen in der R&B- und Popmusikszene. Hits wie „Yeah!“ und „U Remind Me“ brachten ihm Anfang der 00er Jahre zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter mehrere Grammy Awards. . Sein letztes musikalischen Werk ist bereits einige Jahre her. Ende des Jahres soll nun aber sein neues Album erscheinen. Die aktuelle Single des Sängers heißt „Good Good“.

Neben seiner musikalischen Karriere ist Usher auch für seine beeindruckenden Bühnenauftritte und sein Talent als Tänzer bekannt. Seine Teilnahme am Super Bowl 2024 wird zweifellos ein weiterer Höhepunkt in seiner bisherigen Laufbahn sein. Wir sind gespannt!