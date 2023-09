Okay, jetzt wird es ultra niedlich. Sängerin Rihanna und Rapper A$AP Rocky wurden Anfang August zum zweiten Mal Eltern. Jetzt zeigt das Paar in einer Fotostrecke erstmals ihren Sohn Riot Rose!

Und dieser ist am cuteness-Level wohl kaum zu übertreffen!

Rihanna teilt erstmal Fotos mit Baby Riot

Was war das für eine Überraschung beim diesjährigen Superbowl. Ganz beiläufig präsentierte die Sängerin Rihanna, während sie eine spektakuläre Show hinlegte, ihren Babybauch! Danach hielt sie sich bezüglich ihrer Schwangerschaft allerdings relativ bedeckt. Vor wenigen Wochen war es dann so weit. Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky sind am 1. August zum zweiten Mal Eltern geworden. Nur anderthalb Jahre nach der Geburt ihres Söhnchens RZA erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Der Kleine hört auf den klangvollen Namen Riot Rose. Jetzt sind die ersten Fotos von dem süßen Nachwuchs aufgetaucht.

Das US-Magazin TMZ veröffentlichte kürzlich Aufnahmen einer entzückenden Fotosession, die offenbar in den eigenen vier Wänden der jungen Familie stattfand. Die stolzen Eltern, Rihanna und A$AP, strahlen in den Bildern, während sie liebevoll zu ihrem neugeborenen Sohn Riot hinunterblicken. Riot liegt dabei auf einer farbenfrohen Krabbeldecke und beobachtet seine Eltern mit großen Augen. So cute!

Fans feiern Look

Ein weiteres Bild zeigt die vierköpfige Familie in lässigen Jeans-Outfits vor einem Luxusauto posieren. A$AP trägt den neugeborenen Riot in einem rosafarbenen Strampler auf dem Arm, während sich RZA am Bein seiner Mutter festhält. Na, wenn das kein Familienporträt mit Stil ist? Das sehen definitiv auch ihre Fans so. Auf Instagram schreibt ein User zu den Aufnahmen, die der Fotograf Miles Diggs auf seinem Account teilte, etwa: „OMG. Wie perfekt kann eine Familie denn bitte sein?!“. Ein anderer Fan kommentiert: „The real Royal Family“. Andere heben vor allem die stilsicheren Outfits hervor: „Ich liebe den Style. Insbesondere den süßen Strampler von Riot“.

Rihanna liebt Überraschungen

Schon bei der Verkündung ihrer ersten Schwangerschaft Anfang 2022 bewies Rihanna: sie mag Überraschungen. Denn damals postete ein Fotograf ohne jegliche Vorwarnung Fotos von der Sängerin und ihrem Lebensgefährten A$AP Rocky, die Rihannas Babybauch zeigten. Und so wie es aussieht, will Rihanna dieses Motto der Überraschungen auch bei ihrem zweiten Sohn weiterführen.

Laut Insidern sei RiRi überglücklich und habe das Gefühl, dass ihre Familie seit der Geburt von Riot komplett sei. Wie stolz Rihanna auf ihre kleine Familie ist, ist auf Social Media nur unschwer zu erkennen. Immer wieder teilte die Musikerin in den vergangenen Monaten zuckersüße Schnappschüsse ihres Erstgeborenen. Wir sind also schon gespannt, wann wir die ersten Fotos von Riot Rose auf Riris Insta-Account zu sehen bekommen.