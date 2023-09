Der Oktober, ein Monat des Übergangs, bringt eine erfrischende Brise und einen Hauch von Magie mit sich. Für einige Sternzeichen ist dieser Monat jedoch ganz besonders vielversprechend, da sie positive Veränderungen erwarten können, die ihr Leben auf den Kopf stellen könnten.

Diese drei Tierkreiszeichen erwartet bald eine schöne Überraschung.

Waage

Die Waage könnte im Oktober eine überraschende Wendung in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen erleben. Eine unerwartete Chance tut sich womöglich auf! Und diese eröffnet ihr plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Das bringt nicht nur neue Motivation, sondern auch ganz schön viele Glücksgefühle. Trister Herbst, von wegen!

Zwillinge

Auch die kommunikativen und neugierigen Zwillinge können sich auf eine positive Überraschung einstellen. Für sie gilt das in Sachen Job und Beruf. Zeit wirds, denn sie mussten vor allem in den letzten Monaten ganz schön hart arbeiten. Doch im Oktober könnten sich für das Sternzeichen unerwartete Chancen in der Karriere eröffnen. Ein neuer Job, ein aufregendes Projekt oder eine wichtige Nachricht könnten das Selbstvertrauen der Zwillinge steigern und ihre Talente zur Geltung bringen.

Jungfrau

Auch die Jungfrauen können im Oktober mit einer richtigen Überraschung rechnen. Vor allem in Liebesdingen stehen die Zeichen auf Bauchkribbeln und Romantik. Singles lernen vielleicht jemanden kennen, von dem sie denken: „Wow!“. Und auch Jungfrauen in einer Beziehung können sich auf eine äußerst angenehme Überraschung freuen – ob sich da vielleicht sogar ein Heiratsantrag ankündigt? Fest steht: Veränderung ist angesagt!