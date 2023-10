Führen Grimes und ihr Ex, Elon Musk, etwa heimlich einen Sorgerechtsstreit? Laut internationalen Medien soll die Sängerin den Tech-Giganten aufgrund der Rechte ihrer Kinder verklagen. Demnach habe sie einen „Antrag auf Feststellung einer elterlichen Beziehung“ eingereicht.

Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Grimes verklagt Elon Musk

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Grimes und Elon Musk still und heimlich ein drittes Kind gezeugt haben. Das verriet eine neue Biografie über den Tesla-Chef, verfasst von Biograf Walter Isaacson. Jetzt könnte die Sache jedoch eine ungute Wendung haben. Denn wie unter anderem Daily Mail berichtet, verklagt die dreifache Mutter ihren Ex-Freund jetzt. Laut den Gerichtsdokumenten soll sie einen „Antrag auf Feststellung einer elterlichen Beziehung“ eingereicht haben.

Der Antrag von Grimes diene dazu, um die rechtlichen Eltern eines Kindes zu identifizieren, wenn diese unverheiratet sind. Meist ist ein derartiges Verfahren ein Vorbote für die Erteilung von Sorgerechts- und Unterhaltsbeschlüssen. Es sieht also ganz so aus, als würde sich zwischen dem Ex-Paar ein richtiger Sorgerechtsstreit anbahnen.

Kein Kommentar von Musk

Laut Page Six habe sich Elon Musk bisher nicht zu der angeblichen Klage geäußert. Allerdings folgt der Antrag nur wenige Wochen, nachdem Grimes den 52-Jährigen in aller Öffentlichkeit gebeten hatte, ihren Sohn sehen zu können. Auf X (Twitter) antwortete die Sängerin auf einen Tweet von Biograf Isaacson und fragte ihn um Hilfe. So solle er sowohl Shivon Zilis, der aktuellen Partnerin sowie Mutter von Musks jüngsten Zwillingen, als auch Elon etwas ausrichten. „Sagen Sie Shivon, er soll mich entsperren und sagen Sie Elon, er soll mich meinen Sohn sehen lassen, oder bitte antworten Sie meinem Anwalt.“ Mittlerweile hat Grimes diesen Tweet aber wieder gelöscht.

Ein paar Tage später stellte die 35-Jährige schließlich ebenfalls auf X klar, dass sie sich mittlerweile mit Zilis connectet habe, um die Situation „zu deeskalieren“. Wie Grimes weiter erklärt, haben beide Frauen eine Lösung gefunden, um mit ihrer Situation klarzukommen. „Wir respektieren einander sehr und freuen uns darauf, Freunde zu werden und die Kinder zusammen aufwachsen zu lassen“. Ob in der Zwischenzeit etwas zwischen den beiden Familien vorgefallen ist, das Grimes dazu brachte, ihren Ex zu verklagen, ist aktuell noch unbekannt.

On-off-Beziehung und drei gemeinsame Kinder

Von 2018 bis 2021 führten die 35-jährige Sängerin und der Tech-Milliardär eine On-off-Beziehung. Immer wieder zeigten sie sich verliebt in der Öffentlichkeit, bis sie via X ihre Trennung bekannt gaben. Im Mai 2020 kam ihr erster gemeinsamer Sohn, X Æ A-Xii, zur Welt. Ein Jahr später folgte dann ihre Tochter, Exa Dark Sideræl. 2021 war es dann endgültig aus zwischen den beiden. Dachten zumindest alle. Denn vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass irgendwann in den letzten zwei Jahren noch ein weiteres Kind der beiden zur Welt gekommen ist: Ein junge Namens Techno Mechanicus.