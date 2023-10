Die Zeit, in der die rückläufige Venus für extra viel Liebespech sorgt, ist vorbei! Denn im Oktober stehen alle Zeichen auf Liebe. Besonders für drei Sternzeichen läuft die Beziehung jetzt richtig gut.

Welche das sind, verraten wir hier.

Fische

Fische schweben aktuell im Liebesglück. Die Vorfreude auf den Herbst, und damit auf eine Zeit, in der man vermehrt miteinander kuschelt und körperliche Nähe und Wärme teilt, sorgt für ein richtiges Hochgefühl. Das Sternzeichen und sein Partner bzw. seine Partnerin fühlen sich wie frisch verliebt und möchten aktuell nur noch Zeit miteinander verbringen. Diese neu gewonnene Nähe sollten beide richtig genießen, denn das kann nicht jeder von sich behaupten, der bereits eine jahrelange Beziehung führt.

Zwilling

Zwillinge spüren in der aktuellen Waage-Saison ein besonderes Bedürfnis für Harmonie und Gleichgewicht. Das wirkt sich auch äußerst positiv auf die Beziehung des Sternzeichens aus. Denn momentan könnte es einfach nicht besser laufen. Statt Konflikte und kleinen Reibereien stehen Lachanfälle und Kuscheleinheiten auf dem Tagesplan. In weiterer Folge führt das zu mehr Zärtlichkeit und körperlicher Nähe. Alles fühlt sich leicht und unbeschwert an und der Zwilling kann sich endlich mal so richtig fallen lassen und alles rund um sich herum ausblenden.

Jungfrau

Es scheint, als wäre ein neues Feuer im Inneren der Jungfrau entfacht. Das bringt die große Leidenschaft und noch größere Gefühle zurück in die Beziehung des Sternzeichens. Statt an hundert Dinge gleichzeitig zu denken, macht die Jungfrau ihren Kopf für eine einzige Sache frei: Ihre bessere Hälfte. Für das Wohl und die Harmonie ihrer Beziehung ein längst überfälliger Schritt. Plötzlich läuft alles wie am Schnürchen und auch die Kommunikation hat sich um vieles verbessert. Nur weiter so!