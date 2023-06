Wir alle kennen sie, die Personen, die ständig in romantischen Schlamassel geraten. Egal, wie sehr sie sich bemühen, das Universum scheint einen bösen Streich mit ihnen zu spielen, wenn es um die Liebe geht. Auch der Blick in die Sterne bzw. ins Horoskop offenbart: Sie haben einfach Pech in der Liebe.

Diese Tierkreiszeichen werden in der Liebe vom Pech verfolgt.

Zwilling

Die Zwillinge haben einen ausgeprägten Charme und sind meisterhafte Entertainer. Ihr Problem? Sie verlieben sich schneller, als man „Autsch!“ sagen kann. Sie jonglieren mit den Herzen anderer, ohne es selbst zu merken. Ihr Beuteschema? Die unerreichbaren Träumer:innen und die emotional distanzierten Künstler:innen. Es scheint, als würden sie immer genau den falschen Moment erwischen oder sich in einer komplizierten Dreiecksbeziehung wiederfinden. Vielleicht sollten sie in Sachen Liebe etwas langsamer machen und ihre Herzensjonglage auf ein Minimum reduzieren.

Krebs

Krebse sind so sensibel und liebevoll, dass sie unwiderstehlich für viele Menschen sind. Genau hier liegt das Problem: Sie ziehen diejenigen an, die emotional nicht verfügbar sind. Pech in der Liebe ist also vorprogrammiert. Ob es der:die Ex ist, der immer noch im Bild ist, oder der:die Bindungsphobe, der von der Liebe flieht – der Krebs landet ständig in Beziehungen, in denen er die Rolle des Therapeuten übernimmt. Deshalb ist es höchste Zeit, dass der Krebs lernt, dass er selbst auch mal verwöhnt werden darf und dass nicht jede problematische Seele seine Hilfe verdient.

Waage

Die Waage sehnt sich so sehr nach Harmonie und Schönheit, dass sie dazu neigt, ihr Liebesleben zu komplizieren. Sie baut ein regelrechtes Labyrinth aus verworrenen Gefühlen und endlosen Entscheidungen. Die Waage kann sich meist nicht zwischen zwei potenziellen Partnern:innen entscheiden, und wenn sie sich endlich festlegt, stellt sich heraus, dass es doch nicht passt. Die Suche nach der perfekten Balance wird zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Vielleicht sollte die Waage einfach mal loslassen und den Moment genießen, statt das Idealbild der Liebe zu suchen.