Es gibt wirklich eindeutige Wasserratten unter uns! Sobald man mit diesen Personen auch nur in die Nähe von Gewässern kommt, zieht es sie sofort dort hin. Die einen brauchen einfach die Erfrischung, die anderen sind fasziniert davon. Damit könnte auch euer Sternzeichen etwas zutun haben.

Gehört ihr auch dazu?

Fische

Schon klar, es ist wirklich sehr naheliegend, dass sich dieses Sternzeichen im Wasser wohlfühlt. Doch dieses Element hat noch eine ganz andere Eigenschaft, denn es sorgt für Offenbarung. Sollte sich der Fisch also mal nicht sonderlich gut fühlen, sucht er ein Gewässer auf, um in dessen Nähe seine Gedanken zu ordnen. Das kann auch ein Fluss, ein kleiner Teich oder im besten Fall ein See oder das Meer sein. Das Plätschern des Wassers, der Geruch und die Atmosphäre sorgen bei dem Sternzeichen für Tiefenentspannung.

Waage

Waagen sind immer auf Harmonie aus. Sind sie in der Nähe eines Wassers, dann haben sie einfach immer das Gefühl, dass alles gut ist. Selbst ein Swimmingpool im Sommer bereitet dem Sternzeichen einfach so große Freude, dass es am liebsten den ganzen Tag dort verbringen möchte. Das Tierkreiszeichen liebt außerdem das Gefühl, wenn das Wasser die Haut berührt und man die Balance zwischen Schwimmen und Entspannung spürt. Eine bessere Art, um vom teils stressigen Alltag zu entkommen, gibt es für die Waage eigentlich nicht.

Skorpion

Der Skorpion ist ein außerordentlicher Genießer. Vor allem in der Sommerzeit kommt diese Seite an ihm zum Vorschein, denn er liebt es einfach, einige Stunden am Wasser zu verbringen und zu relaxen. Am liebsten hat er es, wenn er auch gleich noch ein paar ausgiebige Runden schwimmen kann. Daraus schöpft er wertvolle Energie, die ihn durch das restliche Jahr bringt. Vor allem das Meer hat es dem Skorpion angetan, ihn faszinieren einfach die Unweiten dieses Gewässers und dass er sich darin verlieren kann – im positiven Sinn.