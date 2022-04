Manchmal scheint es so, als hätten Menschen eine Anziehungskraft, die fast schon magisch erscheint. Und damit meinen wir keine toxische Art, mit der man jeden um den Finger wickelt und ausnutzt, sondern eine Aura, die einfach alle faszinierend finden.

Gehört ihr auch dazu? Hier kommt die Auflösung!

Wassermann

Wassermänner haben die Fähigkeit, dass sie andere Personen magisch anziehen, fast wie ein Magnet. Man will in ihrer Nähe sein, ihnen gefallen, weiß aber gar nicht so recht aus welchem Grund. Ist es der Humor? Die liebevolle Art? Oder doch die geheimnisvolle Aura? Man weiß es nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir alles tun wollen, damit uns diese Personen in ihren „Inner Circle“ aufnehmen. Aber Achtung! Das kann auch schnell nach hinten losgehen und mit einem nicht ganz so guten Gefühl enden.

Jungfrau

Wer einmal einer Jungfrau verfallen ist, kommt so schnell auch nicht wieder los. Es scheint, als hätte sie einen magischen Anziehungskreis um sich herum. Doch genauso wie sie andere mit ihrer Aufmerksamkeit beschenken, lieben sie es auch, wenn sich alles um sie dreht. Aus unerfindlichen Gründen jedoch auf keine aufdringliche oder unsympathische Art, sondern kaum merkbar. Das Tierkreiszeichen weiß außerdem ganz genau, was es wann sagen muss, damit die anderen happy sind.

Steinbock

Steinböcke haben etwas an sich, dass andere fasziniert. Ihnen zu widerstehen ist nahezu unmöglich, daher sind sie auch niemals wirklich lange alleine. Selbst wenn sie mal Mist bauen, scheint man ihnen viel schneller zu vergeben, weil man einfach nicht anders kann. Das könnte aber auch an der Lebensfreude liegen, die dieses Sternzeichen ausstrahlt und mit der es jeden ansteckt. Kleine Fehler sind schnell mal vergessen. Wer also nach einer wirklich guten Zeit sucht, ist beim Steinbock genau richtig.