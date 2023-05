Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm kommt die Vorfreude auf sonnige Tage, laue Nächte und unvergessliche Erlebnisse. Richtig besonders werden die kommenden Monate vor allem für diese drei Sternzeichen.

Denn sie erleben so viel wie schon lange nicht mehr und nehmen sich endlich genügend Zeit für sich selbst und ihre Liebsten.

Wassermann

Der Wassermann kann sich diesen Sommer schon mal auf unvergessliche Erlebnisse einstellen. Mit seiner unkomplizierten und offenen Art wird der Wassermann die Grenzen ausloten und seine Kreativität voll und ganz ausleben. Der Sommer wird für den Wassermann aber auch eine Zeit der Reflexion sein, in der er mal endlich über seine Ziele und Wünsche nachdenken kann. Für ihn ist es wichtig, immer offen für neue Ideen und Ansichten zu sein und sich von der eigenen Kreativität leiten zu lassen.

Löwe

Der gesellige Löwe steht in diesem Sommer im Rampenlicht und wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jaaa, noch mehr als sonst! Denn mit seiner positiven Ausstrahlung wird der Löwe bei jedem Event der Mittelpunkt sein – egal ob Grillfest, After-Work-Feier oder Poolparty. Aber: der Sommer wird für das Sternzeichen auch eine Zeit der kreativen Entfaltung sein, da es in dieser Zeit eine Menge Inspiration sammeln und neue Ideen entwickeln kann. Für den Löwen ist es einfach wichtig, in Bewegung zu bleiben, neue Dinge auszuprobieren und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Schütze

Der Sommer wird für die Schützen eine Zeit der Abenteuer und Entdeckungen sein. Mit ihrer abenteuerlustigen Natur werden sie auf Reisen gehen und neue Orte erkunden. Gut so! Denn dabei wird das Sternzeichen auch einige interessante Menschen treffen und sogar neue Freundschaften schließen. Single-Schützen verlieben sich vielleicht sogar. Sie werden aber auch eine innere Reise machen und sich auf die Suche nach der eigenen Identität begeben. Für das Tierkreiszeichen ist es wichtig, offen zu sein für neue Erfahrungen und Chancen, die das Leben ihm bietet.